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今召開記者會「表明決心」 羽生結弦傳將引退「不再比賽」

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今召開記者會「表明決心」 羽生結弦傳將引退「不再比賽」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本媒體報導，羽生結弦將從花滑賽場上引退。 美聯社
日本媒體報導，羽生結弦將從花滑賽場上引退。 美聯社

日本「滑冰王子」羽生結弦昨（18）日宣布將於今天下午5點（台灣時間4點）召開記者會「表明決心」，儘管細節尚未公布，已有日本媒體報導，他將從現役滑冰選手引退，不再參加各項競技比賽。

《日刊Sports》報導，羽生結弦從賽場上引退的心意已決，他將從業餘運動員身分轉向職業，也意味著今後不會再參加比賽。日前他入選日本滑冰聯盟2022-2023賽季的「特別強化選手」，他當時的感言為「誠摯感謝大家一直以來的支持，本季也會努力邁向更高的目標」，原本被認為將繼續征戰滑冰賽場，如今也將辭退。

羽生結弦決定引退後，第一件事就是向廣大粉絲報告未來的動向，秘密籌備的記者會，據傳原本規劃在上周舉辦，但因前首相安倍晉三遇刺身亡而延到今天。羽生結弦在4年前獲得榮譽國民獎，正是由安倍晉三頒發。

27歲的羽生結弦在賽場上戰功彪炳，最大的成就莫過於在2014和2018冬奧拿下男子花式滑冰金牌，創下一個半世紀以來首見的連霸紀錄。今年的北京冬奧雖然挑戰3連霸未果，最後以第4名作收，無緣獎牌，但成為跳出4周半跳的史上第一人。

羽生結弦是否真的就此引退賽場，未來又有哪些新計畫，將在今天下午的記者會上揭曉。

羽生結弦 花式滑冰

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