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排球／登峰造極邀請賽紅館開打 U18、U19集訓國手銷假參賽

聯合新聞網／ 綜合報導

第一屆2022登峰造極青年排球邀請賽18日起在台北體育館開打，中華民國排球協會秘書長章金榮表示，這個邀請賽受到球員、學校的正面迴響，甚至U18、U19集訓的國手也銷假參賽，共同努力、積極參與，讓這個賽事更加精彩。

登峰造極青年排球邀請賽7月18日至23日在台北體育館進行，賽事由中華文化教育暨體育交流促進會、中華民國排球協會、菁華工業股份有限公司、企排鯨華女排、臺北市政府體育局、舞動陽光有限公司共同舉辦。

「終於有人看到，要辦高中排球的比賽，不是只有籃球而已。」章金榮透露，當初接到促進會的洽詢電話時，即表示排球協會絕對全力支持。

章金榮表示，邀請賽也受到球員、學校的正面迴響，因此開放報名的時候就迅速被「秒殺」，強烈感受到各個學校、球隊對邀請賽的認同和重視，尤其在集訓的U18、U19選手也犧牲放假時間來參賽，讓這個賽事更加精彩。

另外，這次比賽有電視和網路轉播，對提升、推廣排球風氣相當有幫助，關於這一點，章金榮也特別向各個單位致敬與感謝。

本次參賽隊伍為高中排球聯賽（HVL）男子組前8強、女子組前6強。男子組有豐原高商、內湖高工、明德高中、頭城家商、內湖高中、麥寮高中、華僑高中、福誠高中。女子組有，中山工商、內湖高中、東山高中、南湖高中、鶯歌工商、華僑高中。

在疫情中，首屆的登峰造極青年排球邀請賽如期登場，中華文化教育暨體育交流促進會感謝各界支持，將持續推動全球華人文教、體育的交流，舉辦各類活動，讓年輕學子有舞台一展身手，提振社會風氣。

排球 體育 青年

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