花式滑冰／羽生結弦19日召開記者會 有望發布今後動向

日本有「冰上王子」之稱、拿下2枚奧運金牌的花式滑冰明星羽生結弦明天下午將召開記者會。他的經紀公司表示，羽生結弦將於記者會上「表明決心」。

日本媒體報導，經紀公司表示，將於當地時間19日下午5時（台北時間下午4時）在東京召開記者會，相關細節尚未公布，但表示羽生結弦將在記者會上「表明決心」。

媒體指出，由於花式滑冰大獎賽的參賽名單將於近日公布，羽生結弦可能會說明今後動向。

現年27歲的羽生結弦在北京冬奧挑戰3連霸，儘管最終取得第4名，無緣獎牌，仍被認證是史上第一個跳出4周半跳的人，他的未來動向備受關注。

羽生結弦在冬奧練習嘗試4A阿克塞爾四周半跳（quadruple Axel）時腳踝再次負傷，之後缺席世界花式滑冰錦標賽。

羽生結弦在2014年索契冬奧贏得男子花式滑冰金牌，之後於2018年平昌冬奧再次奪金，創下超過1個半世紀以來，首度蟬聯男子花滑金牌的紀錄。