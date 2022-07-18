排球／台電女排冠軍商品亮相 雅典娜女神LOGO延伸氣勢

高雄台電女子排球隊於企業17年排球甲級聯賽，獲得例行賽第10度冠軍與第6度衛冕挑戰賽冠軍。為響應球迷及表示對高雄台電女排的支持，高雄市運動發展局特別製作相關冠軍紀念商品，今天開放銷售，商品可透過露天拍賣和蝦皮購物等網路平台搜尋「高雄台電女排」，或於「享趣戶外休閒館」現場實體販售。

高雄市運發局表示，這次冠軍商品是以女排專屬的雅典娜女神LOGO做延伸，以沉穩黑色為主色設計，融合金色LOGO與冠軍英文字樣，襯托出榮耀光芒與女神氣勢。紀念商品品項豐富，包含T恤、運動毛巾、帽子、鑰匙圈、文件夾、紀念小球、一卡通及球員卡，於運動發展局及台電女排臉書粉專上預購便引起球迷朋友們熱烈回響。

台電女排球員目前持續為下一球季賽事備戰中，日前收到實體化的冠軍商品，興奮開箱。球員李諭直誇T恤上黑色與金色的logo夠霸氣。女排的大學姊教練張秝芸和自由女神楊孟樺說，打了那麼久的球，第一次有冠軍紀念商品，感覺很棒！

負責開發商品的運發局表示，感謝台電女排提供各項協助才能讓冠軍商品順利發售，此次冠軍商品盈利全額作為高雄市運動發展基金使用，因此球迷的購買除了力挺台電女排，更是支持高雄在地運動員及運動推廣的最佳助力。