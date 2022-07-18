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羽球／辛德胡新加坡公開賽奪冠 外媒點出戴資穎是決賽宿敵

聯合新聞網／ 綜合報導
辛德胡在新加坡公開賽拿下女單冠軍。 法新社
辛德胡在新加坡公開賽拿下女單冠軍。 法新社

印度一姊辛德胡（Pusarla Sindhu）在超級500系列新加坡公開賽女單決賽，力退中國亞錦賽女單金牌王祉怡摘下金盃，印度《ESPN》認為儘管勁敵戴資穎退賽依舊無損這冠的重要性，不過另有媒體點出，辛德胡生涯仍未在冠軍賽中擊敗過戴資穎。

辛德胡昨日在超級500系列新加坡公開賽女單決賽，以21：9、11：21、21：15擊敗王祉怡，奪下個人生涯首座500賽冠軍。辛德胡今年上半年只拿下2座300賽冠軍，收下本季第3冠後，她將會開始備戰即將代表國家出戰的大英國協運動會，「我只有一​週的時間休息，因為我們將前往英聯邦運動會，但我現在可以先放鬆一下再回來備戰。」

印度《ESPN》撰文分析辛德胡此勝，點出因戴資穎和依瑟儂都退賽，導致此站競爭力稍弱，不過這是辛德胡自2019年世錦賽後第一個比較大的冠軍，也是她在馬來西亞2站連續不敵小戴之後再站起來，因此此冠對她來說仍相當關鍵。

不過根據「Women’s CricZone」網站副主編Mohit Shah指出，辛德胡有三大「剋星」，分別是賽娜（Saina Nehwal）、戴資穎和山口茜，因為她在國際賽冠軍戰中，對戰這三人的成績合計為0勝7敗，而和其餘對手則是20勝11敗。

辛德胡曾在2016、2017年於香港羽球超級賽決賽中，連續2年都不敵戴資穎，兩人隔年又在雅加達亞運女單冠軍賽交手，戴資穎再度以直落二勝出。辛德胡生涯和戴資穎對戰僅5勝17敗，最近更處於7連敗的低潮中。

Mohit Shah也特別點出戴資穎生涯在超級賽一共拿下12冠，世界巡迴賽累積13冠，在世界羽聯大獎賽拿下3冠，三項頂尖賽事合計拿下28冠，為史上最多。

辛德胡 戴資穎

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