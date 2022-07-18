世運會／台灣獲1金6銀6銅超越上屆 陳映竹1人3牌最多

伯明罕世界運動會今天舉行閉幕式，台灣代表團由剛率隊摘下銅牌的合球隊隊長吳俊賢擔任掌旗官，台灣隊這次世運會共收下1金6銀6銅，超越上屆世運會，在獎牌榜排名第33名。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，美國伯明罕世界運動會從去年延至今年7月舉行，今天落幕，台灣代表團總領隊陳美燕在閉幕典禮中率領撞球隊、合球隊、輕艇水球隊、寬板滑水教練與選手以及醫療團成員，與各國代表團一同不分次序，跟隨會旗共同進場，並由吳俊賢擔任掌旗官。

教育部體育署發布新聞稿表示，台灣這次在伯明罕世運會共拿下1金、6銀、6銅，超越2017年波蘭弗羅茲瓦夫世運會的1金、4銀、3銅，在獎牌榜上排名第33名。

其中，拔河隊在女子540公斤級比賽摘金，完成史無前例的5連霸，而滑輪溜冰隊摘下2銀、3銅為代表團內獎牌數最多，開幕典禮掌旗官陳映竹一人收穫3面獎牌，也是此屆所有團員之最。

其他像是健力隊收穫2銀；武術隊獲得1銀、1銅；撞球好手周婕妤收下女子9號球銀牌；女壘隊與合球隊各貢獻1面銅牌。

在伯明罕世運會閉幕式中也進行會旗移交，下屆世運會將由中國成都接棒，預計將在2025年8月7日舉行開幕典禮。