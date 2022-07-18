羽球／登機秀「蛋黃哥」 戴資穎預告台北見：回家比賽啦！

羽球天后戴資穎日前因左腿腿後肌拉傷退出新加坡公開賽，稍早她在個人IG發文寫下「回家比賽啦！」，宣布自己將會出席台北公開賽，讓許多關心小戴傷勢的球迷鬆了一口氣。

戴資穎近期連續在泰國公開賽、印尼公開賽奪冠，但在接下來馬來西亞的兩站都無緣4強，隨後在新加坡公開賽晉級16強後，因左腿腿後肌拉傷，考量到不要讓傷勢惡化，選擇提前退賽，也希望自己盡快康復回到場上。

小戴昨日先在IG放上自己的比賽精華影片，並在留言區表示：「請捧場這耗費我許多時間的Reels，不然就不會有下一支了。」同時她也在限動透露，這支影片花了30分鐘以上的時間處理，「最好趕快看哦，雖然可能不是很好看，隨便捧場一下也好嘛（看來我真的不是拍影片跟剪輯影片的料）。」

今日一早小戴又在IG放上3張相片，第一張照片是她在飛機上開心對鏡頭比「YA」，另外兩張則是小戴拿到長榮航空贈送的蛋黃哥拖鞋，她寫下，「早安～～這次的最終站，搭乘@evaairways 回家比賽啦！上機拿到蛋黃哥的拖鞋，覺得很開心，雖然不是蛋黃哥的飛機，但是一樣很療癒。」

戴資穎今天回台，確定將會趕上7月19日登場的台北公開賽，戴資穎為女單頭號種子，首輪將碰上世界排名104的印度裔美國選手古普塔(Disha Gupta)，8強有可能上演「台灣內戰」，交手世界第41的白馭珀。

小戴曾在2012、2016、2018年3度於台北賽封后，這次如能順利奪下第4冠，將追平成池鉉、拉森(Kirsten Larsen)，並列賽史女單最多冠的選手。