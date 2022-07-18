動滋健身券網路登記開跑 30萬名額22日抽籤

體育署加碼推出30萬份面額新台幣1000元動滋健身券，今天起開放登記，若登記超出30萬名，將在22日抽籤，首日登記狀況踴躍，一度讓網站連線緩慢，體育署說，已請中華電信處理。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央流行疫情指揮中心今年4月曾公布，要求民眾須完成疫苗第3劑接種才能前往健身房運動，至5月27日放寬規定，增列若未完成接種3劑疫苗者，運動時應全程佩戴口罩，並保持社交安全距離。

為迎接暑假運動旺季，教育部體育署除了延長動滋券使用期限至今年8月底外，另再加碼推出30萬份1000元動滋健身券（簡稱健身券），以協助受3劑令影響的健身場館業者。

體育署表示，民眾只要110年9月22日至10月29日曾在振興五倍券共通平台完成勾選「動滋券」抽籤，且對健身運動確有興趣民眾，今天上午10時起至20日24時止，可上動滋網（500.gov.tw）登記身分證號或外來人口統一證號參與抽籤。

不過，健身券首日開放登記，網站連線速度一度緩慢，體育署表示，已請中華電信處理中，「目前可以登記，只是速度較慢，因為20幾萬人同時上來，70幾台主機要消化」。

根據體育署統計，符合參與登記健身券的民眾約1200萬多人，至於民眾若不確定去年是否曾於振興五倍券平台完成勾選「動滋券」參與抽籤，也可上動滋網查詢確認。

若登記人數超過30萬名，體育署表示，預計7月22日上午10時在體育署公開辦理電腦隨機抽籤，中籤民眾將收到簡訊及email通知，並在當天下午3時起，可上動滋網查詢中籤結果，並於7月25日上午10時起至8月31日24時止進行領券及抵用。

體育署這次加碼推出的健身券適用範圍，限定只能到受3劑令影響的健身場館使用，民眾可至「動滋網」搜尋符合的合作業者，使用時須出示QRcode，並提供證件末4碼驗證供店家掃碼抵用，可分次折抵。