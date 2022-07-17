足球／理論結合實務 趙榮瑞推運動科學醫學論壇

台體大教授趙榮瑞發起籌辦的「台灣福爾摩沙足球運動醫、科學研究論壇專題講座」，今天在台體大登場，邁入第3度舉辦的講座結合實務和理論，吸引各級足球教練、學術研究者和足球愛好者。

講座發起人趙榮瑞表示，現代競技運動的提升，運動科學理論與實際訓練的結合是目前國際體壇發展的趨勢，基於足球運動科學的重要性，並追求足球發展的平衡點，進而提升足球競技水準，特自籌舉辦「台灣福爾摩沙足球運動醫、科學研究論壇專題講座」，半年舉辦一次的講座今天已是第3度舉行。

趙榮瑞提到，國內的制度下，研究生要寫碩士論文，教授升等也需要撰寫論文，但許多論文並沒和實務結合，他籌組中的「台灣（福爾摩沙）足球運動醫、科學研究學會」就是想將研究融合到實務，讓運動科學和醫學幫助到競技成績的提升。