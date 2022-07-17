聽新聞
test
0:00 / 0:00
足球／理論結合實務 趙榮瑞推運動科學醫學論壇
台體大教授趙榮瑞發起籌辦的「台灣福爾摩沙足球運動醫、科學研究論壇專題講座」，今天在台體大登場，邁入第3度舉辦的講座結合實務和理論，吸引各級足球教練、學術研究者和足球愛好者。
講座發起人趙榮瑞表示，現代競技運動的提升，運動科學理論與實際訓練的結合是目前國際體壇發展的趨勢，基於足球運動科學的重要性，並追求足球發展的平衡點，進而提升足球競技水準，特自籌舉辦「台灣福爾摩沙足球運動醫、科學研究論壇專題講座」，半年舉辦一次的講座今天已是第3度舉行。
趙榮瑞提到，國內的制度下，研究生要寫碩士論文，教授升等也需要撰寫論文，但許多論文並沒和實務結合，他籌組中的「台灣（福爾摩沙）足球運動醫、科學研究學會」就是想將研究融合到實務，讓運動科學和醫學幫助到競技成績的提升。
「要去重視運動科學和醫學，這是競技運動很重要的一部分。」趙榮瑞以日本為例，他強調日本是幾乎每種運動都有成立相關的醫學和科學研究會，他從自己擅長的足球下手，盼加入運動科學和醫學的台灣足球能更上層樓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言