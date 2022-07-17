亞洲盃男籃／明晚拚約旦 中華隊總教練：相信能重返4強

昨天晚間亞洲盃男籃賽預賽最終戰，中華隊以80：95不敵中國大陸隊，B組排名第3，明天晚上將和A組第2的約旦隊爭8強，中華隊總教練帕克（Charlie Parker）接受FIBA訪時表示，相信中華隊有機會重返4強。

因疫情延期一年的亞洲盃共16隊與會，預賽先分4組，分組龍頭直接晉級8強、爐主出局，南韓隊以全勝取得B組第一，率先晉級，排名第2的大陸隊明天和印尼隊對決，壓軸場由中華隊和約旦隊爭8強門票。

帕克提到，昨天中華隊投籃把握度不夠高，成敗給大陸隊關鍵。昨天中華隊外線26投僅7中，且22次罰球錯失9球，加上籃板數以31：43落後，儘管林庭謙打出代表作轟下30分，仍沒搶下分組第2勝。

雖以兩位數差距落敗，中華隊過程一路將比分咬到個位數，帕克也肯定子弟兵表現，「我相信兩支球隊，尤其是我們，儘管身材處劣勢，還是奮戰到最後。我真的相信我們有機會前進4強。」

昨天休兵的劉錚，賽後立刻分享重訓影片，盼能在明晚歸隊，助隊爭取8強門票。