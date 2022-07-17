世運會／合球爭銅牌 15歲寬板滑水小將闖準決賽

中華合球隊今天在伯明罕世運會4強賽和比利時激戰，中華隊上半場打完取得2分領先，可惜下半場進攻熄火，以18：19遭逆轉，無緣金牌戰，最終戰要在銅牌戰對決德國隊。

男子寬板滑水，年僅15歲的中華小將楊侑曄預賽排名分組第4，敗部復活賽力壓其他5人，搶到最後一張準決賽門票；準決賽他繳出分組第5成績無緣決賽。

身為本屆世運會本屆男子寬板滑水中年紀最輕的選手，楊侑曄坦言，賽前真的會緊張，下場比賽拉著小艇前進的時候，腦子裡只剩下要把動作完成；經過世運會初體驗，他自評整體表現不錯，雖然有些小失誤導致沒能完成想挑戰的動作，但能闖進準決賽已經超越自己的預期。

第一次參加世運會，楊侑曄體會了大型運動賽會的氛圍，再加上各國頂尖好手齊聚一堂，高規格的場地也讓他十分享受；特別的是，賽前移地訓練的教練拉帕（Nic Rapa）代表澳洲摘下金牌，更激發楊侑曄想要進步的決心。

中華民國滑水協會理事長陳曉雯從楊侑曄國內練習、賽前移地訓練到本屆世運會，一路陪伴並給予指導，看見孩子的成長她也深感驕傲，她說：「我覺得他真的很棒，無論是技術的進步還是對大賽的抗壓性都進步很多，最終拿下這個成績，對他或對滑水界都是一次很有意義的經驗。」

其他賽事部分，中華輕艇水球隊一日3戰，先是以0：9不敵法國隊，進入排名賽，之後與紐西蘭隊交手以5：3成績勝出，最終和荷蘭隊激戰到延長賽以3：4吞敗，以第6名作收。