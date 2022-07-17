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世運會／周婕妤金牌戰享受比賽 奪銀有憾但不錯了

中央社／ 台北17日電
周婕妤晉級世運會花式撞球8強賽。圖／體育署提供
周婕妤晉級世運會花式撞球8強賽。圖／體育署提供

台灣撞球名將「大眼妹」周婕妤第3度叩關世界運動會，今天在撞球女子9號球決賽以5比9輸給英國名將費雪，拿下銀牌。她賽後說，很享受金牌戰，雖然有遺憾，但已經很不錯了。

35歲的周婕妤過去曾3度拿下安麗盃世界女子花式撞球公開賽9號球冠軍，還曾代表台灣隊參加2010年廣州亞運，收下1銀、1銅，她這次是第3度出征世運會，過去曾在2013年卡利世運會奪金。

周婕妤今天在伯明罕世界運動會一日兩戰，凌晨在撞球女子9號球4強賽以9比3擊敗德國女將伊凡諾夫斯卡亞（Veronika Ivanovskaia），搶下決賽門票。

周婕妤金牌戰遭遇到43歲的英國名將凱莉費雪（Kelly Fisher），周婕妤開局手感火燙，率先取得3比0的優勢，但後續未能穩住陣腳，最終以5比9落敗。

儘管以銀牌作收，但周婕妤依舊相當享受這場金牌戰，教育部體育署新聞稿引述周婕妤賽後訪問，她表示，自己和英國選手費雪是老對手，「賽前也有設定戰術要多打防守，前半段的確有做到，自己在後半段有一球發生失誤，雖然有想追回來，但對方這幾天的狀態很好，並沒有給機會」。

回顧3天的世運會賽事，周婕妤表示，從第一場會緊張，到後面享受比賽，自己的整體狀況也不錯，雖然有遺憾，但她自認已經很不錯了。

儘管最終未能如願達成賽前設定的目標拿下金牌，但周婕妤已為後續國際賽做好準備，將參加奧地利世錦賽女子10號球賽事。她表示，先前受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，國際賽停辦，只能在台灣參加業餘賽事，時間久了會缺少一些動力，而這一面銀牌也幫助她找回動力，藉此向外界宣告，她即將回歸。

周婕妤 世運會 世錦賽

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