世運會／大眼妹「銀」了！周婕妤再奪9號球獎牌

我國撞球好手「大眼妹」周婕妤在伯明罕世運會女子9號球賽事一路闖關，今天金牌戰對上英國老將費雪（Kelly Fisher）一度取得3：0領先優勢，雖遭費雪逆轉，最終以5：9敗陣，仍為中華代表團進帳銀牌一面。

周婕妤打入4強後單日兩戰，當地早上4強戰出戰德國選手伊萬諾夫斯卡雅（Veronika Ivanovskaia），「大眼妹」在3：3時把握對手失誤，連下6局下以9：3取得金牌戰門票；金牌戰面對完成過撞球「大滿貫」的43歲名將費雪，周婕妤沒能帶回中華撞球隊世運會第4金，銀牌仍有收穫。

今年參加世運會周婕妤的目標就是鎖定金牌，儘管最終未能如願，周婕妤表示十分享受這場金牌戰；她提到，和費雪已是老對手，賽前也有設定戰術要多打防守，前半段的確有落實策略，自己在後半段發生失誤，雖然有想追回來，但對方這幾天狀態很好，並沒有給自己機會。

周婕妤也提到，在3天的世運會賽事中，從第一場會緊張，到後面享受比賽，自己的整體狀況也不錯，雖然有遺憾，但已是很不錯的結果。

周婕妤2009年以未滿23歲的新秀之姿，擊敗世界排名第一愛爾蘭名將高爾（Karen Corr），成為安麗盃史上最年輕冠軍得主，2012和14再度摘下安麗盃冠軍，也曾代表中華隊出征2010年廣州亞運並收下一銀一銅；她2013年首度參加卡利世運會就摘金，2017年弗羅茨瓦夫世運會拿下第4名，今年第3度出征再進帳獎牌。

結束世運會，周婕妤下一站將前往奧地利參加世錦賽女子10號球賽事，她表示之前因為疫情國際賽停辦，只能在國內參加業餘賽事，時間久了會缺少一些動力，這一面銀牌讓她把動力找回來，且是宣告重返國際賽場的最有力證明。