全中運田徑／美麗巧合！高懸21年紀錄花蓮改寫

復辦的111年花蓮全中運，今天田徑場傳出佳音，高懸21年的高男組1500公尺大會紀錄不只遭改寫，且一口氣有兩名好手推進新猷，包括新北海山高中林祐安和高雄仁武高中周鑫辰都跑出破大會紀錄的好成績，中華田協秘書長王景成也在場見證。

花蓮豔陽下，林祐安和周鑫辰幾乎同時衝線，最終林祐安以3分56秒39率先抵達，周鑫辰以3分56秒50摘銀，兩人雙雙打破大會紀錄；銅牌由桃市中壢高商陳柏翊以4分04秒14奪下。

全中運高男1500公尺的原大會紀錄，是廖福彬代表台東體中在90年跑出的3分56秒69，當時全中運正好也是花蓮縣舉辦，今年同樣由花蓮擔任東道主，形成美麗巧合。

中華田協秘書長王景成今天也親臨花蓮，見證高懸21年的高男1500公尺紀錄被改寫後，親自擔任頒獎人，恭賀小將們跑出佳績。