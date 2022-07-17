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羽球／台北公開賽開戰前 麟洋配推新貼圖做公益

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋推出第二版Line貼圖。圖／麟洋國際體育顧問有限公司提供
羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋推出第二版Line貼圖。圖／麟洋國際體育顧問有限公司提供

結束將近2個月的亞洲長征，我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋昨天返台準備疫情後重新舉辦的台北公開賽，「回家比賽」前兩人第二版Line貼圖今天上架，貼圖收益將捐贈給公益團體。

「麟洋配」新貼圖的16個貼圖，除了合體的4個圖案，也有2人單獨的表情和搭配文字；這也是「麟洋配」去年東京奧運前推出的第一版貼圖後，和畫家「41-design」再次合作推出的作品。

中華羽將結束印尼、馬來西亞到新加坡征途後，即將迎接2019年後首度舉辦的台北羽球公開賽，「麟洋配」名列男雙頭號種子，首戰剛好抽到擔任過陪練員的自家學弟李芳任／李芳至。

台北公開賽屬BWF超級300系列賽，總獎金高達50萬美金，是同等級賽事中最高；19日展開的賽事中，地主好手精銳盡出，包括「一姊」戴資穎、「一哥」周天成等都將捍衛主場。

麟洋配 羽球 戴資穎

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