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世運會／撞球女子9號球 周婕妤摘銀

中央社／ 台北17日電
周婕妤晉級世運會花式撞球8強賽。圖／體育署提供
周婕妤晉級世運會花式撞球8強賽。圖／體育署提供

台灣撞球名將「大眼妹」周婕妤今天在伯明罕世界運動會撞球女子9號球一日兩戰，儘管4強賽力退德國選手，但決賽以5比9不敵英國名將費雪，以銀牌作收。

35歲的周婕妤過去曾3度拿下安麗盃世界女子花式撞球公開賽9號球冠軍，這次參加伯明罕世界運動會，儘管首戰有點緊張，驚險以9比6逆轉哥斯大黎加選手，搶下勝利，隨後8強賽以9比1淘汰韓國選手朴恩智，取得4強門票。

周婕妤今天先在凌晨4強賽登場，以9比3扳倒德國女將伊凡諾夫斯卡亞（Veronika Ivanovskaia），闖進決賽。

周婕妤稍作休息後在決賽上陣，對手為經驗豐富的43歲英國名將凱莉費雪（Kelly Fisher），周婕妤以5比9落敗，拿下銀牌。

截至目前為止，台灣代表團在本屆世界運動會累積1金、6銀、5銅，而世運會賽事進入尾聲，閉幕式將在台灣時間明天上午登場。

周婕妤 安麗盃 世運會

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