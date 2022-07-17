桌球／陳思羽遭日本組合逆轉 WTT女雙4強止步

台灣桌球女將陳思羽今天與香港女將李皓晴在WTT布達佩斯球星挑戰賽女雙4強賽，在先搶下前2局後，遭日本組合伊藤美誠與早田希娜連趕3局逆轉，以2比3落敗。

世界桌球職業大聯盟（WTT）布達佩斯球星挑戰賽在匈牙利舉行，陳思羽儘管女單在32強止步，但女雙與香港女將李皓晴搭檔組成「台港聯軍」，一路過關斬將挺進4強，包括在8強賽以3比0橫掃台灣組合劉馨尹與鄭先知。

陳思羽與李皓晴今天凌晨4強賽出戰日本組合伊藤美誠與早田希娜，「台港聯軍」開賽先占上風，前2局都以11比7拿下，搶先聽牌。

面對難纏的日本組合，陳思羽與李皓晴第3局錯失機會，以8比11讓出。

日本組合逐漸找回節奏後，陳思羽與李皓晴第4、5局無力抵擋，第4局以4比11棄守後，第5局同樣以4比11輸球，無緣決賽。