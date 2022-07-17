田徑世錦賽／跨欄雙傑登場 陳奎儒、陳傑無緣晉級

我國跨欄好手陳傑和陳奎儒，台灣時間今天凌晨在田徑世錦賽登場，率先出賽的陳奎儒沒能跑進男子110公尺跨欄準決賽，「跨欄王子」陳傑也止步男子400公尺跨欄預賽。

陳奎儒生涯最佳成績是13秒34，今年5月在日本跑出的13秒49則是本季最佳，今天他在第二組的第2道出發，最終13秒82的成績在分組墊底，無緣跑進下一趟。

男子110公尺跨欄共有40位選手獲得參賽資格，預賽分5組，取24名晉級準決賽，必須跑進13秒58才能晉級，亞洲選手僅有日本的石川周平和泉谷駿介跑進準決賽。

接續在男子400公尺跨欄預賽上陣的陳傑，排在預賽第一組第8跑道上陣，可惜沒能延續本季連續跑進50秒內的表現，今天的50秒28排在分組第5，錯過分組前4的直接晉級機會。

中華田徑對今年共有3名選手取得美國尤金世錦賽資格，跨欄雙傑今天結束賽程，壓軸上場的馬拉松好手曹純玉，生涯第一場世錦賽將於美國時間18日早上6點15分（台灣時間晚上9點15分）開跑。