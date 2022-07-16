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全中運／台南仰式好手吳亮昀雙金、雙破紀錄 李姵萱雙金

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
沙崙國中吳亮昀（左三）50公尺仰式金牌破大會紀錄。圖／台南市體育局提供
沙崙國中吳亮昀（左三）50公尺仰式金牌破大會紀錄。圖／台南市體育局提供

今年全中運第2階段復賽今天進行第2日賽程，游泳池畔持續傳出台南小將的好消息，金城國中李姵萱在100公尺自由式衝出59秒34、50公尺仰式30秒87，拿下雙金；沙崙國中吳亮昀繼昨日100公尺仰式奪金破大會紀錄後，今日在50公尺仰式以26秒63再搶金並破大會紀錄，市長黃偉哲在第1時間恭喜獲獎選手，體育局長陳良乾代表到現場為選手頒發獎牌。

陳良乾表示，金城國中李姵萱是短距離型選手，爆發力及身體素質優異，今天參加兩個項目，對體力是一大考驗，台南市派駐的隨隊運動傷害防護員發揮很大的功能，在每場賽後給予及時的肌肉放鬆，讓選手可以恢復到最好的狀態在賽場上拼搏。

李姵萱也表示，日復一日的訓練雖然辛苦，但靠著隊友和樂的團隊氣氛，及教練亦師亦友的帶領，讓1天2次的訓練變得充實且開心。

沙崙國中吳亮昀是最後1年參加國男組的賽事，去年3個仰式項目都奪金，今年除了設定續拿3金的目標外，也希望將自己的最佳成績再向上推進，在晚間舉行的50公尺仰式衝出26秒63，將原大會紀錄27秒17向上推進一大步。

另方面，同樣拿下好成績的還有光華高中王昱翔在高男400公尺混合式拿下銀牌，也是繼昨日200公尺蝶式後的第2面個人獎牌。

沙崙國中吳祐嘉雖然在短距離項目較有優勢，仍在國男200公尺蛙式也順利奪下銀牌；沙崙國中王敏芝及南大附中許亦惟也分別在國女及高男100公尺自由式奪下銅牌。

角力賽場上，南市太子國中周逸軒在國男組角力希羅式第6級奪銅，為自己國中最後一場全中運賽事寫下完美的句點。

第2波復辦的項目包含游泳、田徑、木球、角力及自由車，將陸續登場，截至目前為止台南小將共在全中運拿下21金22銀32銅的成績。

金城國中李姵萱（中）獲得50公尺仰式及100公尺自由式金牌、沙崙國中王敏芝（右）獲得100公尺自由式銅牌。圖／台南市體育局提供
金城國中李姵萱（中）獲得50公尺仰式及100公尺自由式金牌、沙崙國中王敏芝（右）獲得100公尺自由式銅牌。圖／台南市體育局提供

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