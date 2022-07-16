趣味龍舟拔河暨親子獨木舟賽 台中葫蘆墩公園登場

台中市積極推展水域運動，今、明兩日在豐原葫蘆墩公園舉行「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席開幕活動，他表示，盧市長重視全民運動發展，特別是親子同樂更具意義，因此運動局陸續在適當水域設置浮動碼頭，並充實獨木舟與救生衣等設備，營造優質水域運動環境。

李昱叡表示，運動局連年舉辦獨木舟與龍舟免費體驗活動，吸引眾多親子家庭參與並深獲好評，透過親子同歡划舟，推展全民運動，也讓全家大小在夏日假期，一同享受台中優質的運動生活。

台中市運動局表示，此次活動開幕，特別邀請眾多台中在地優秀選手親自為民眾示範教學，包含首位代表台灣參加2020東京奧運輕艇項目的國手張筑涵、榮獲2018 年雅加達亞運銀牌國手陳瑋涵及榮獲全中運金銀銅的選手們，除現場指導划獨木舟技巧要領，也一併宣導防溺知識，帶領市民安全參與水域運動。

111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽在豐原葫蘆墩公園舉行。圖／台中市運動局提供

台中市運動局說明，市長盧秀燕積極優化台中水域運動環境，市府今年已於南區康橋著手興建水域運動管理中心、複合式艇庫，康橋水岸公園也順利於今年6月成功舉辦111年全國輕艇標杆錦標賽，另水利局也持續興建具運動元素的橡皮壩工程，增加溪流河水調節，預計2023年底完工，提供運動選手更適合的訓練場域，培育奧亞運輕艇運動人才。

台中市運動局指出，台中市輕艇代表隊戰績輝煌，於110年全國運動會勇奪5金8銀2銅；組隊參加台北國際龍舟錦標賽也獲得冠、亞軍，顯見台中輕艇運動人才培育有成。

台中市運動局表示，此次體驗活動為運動局及台中市體育總會輕艇委員會共同舉辦，現場使用國際標準船型10人小龍舟讓民眾體驗，並有專業選手陪同及指導，現場落實完善防疫及防溺措施，除今明兩日的活動外，8月6日獨木舟體驗營、8月7日龍舟體驗營也將於同一地點舉辦，歡迎市民朋友一同踴躍參加，更多的活動資訊，可至「i運動資訊平台-活動專區」查詢。