趣味龍舟拔河暨親子獨木舟賽 台中葫蘆墩公園登場
台中市積極推展水域運動，今、明兩日在豐原葫蘆墩公園舉行「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席開幕活動，他表示，盧市長重視全民運動發展，特別是親子同樂更具意義，因此運動局陸續在適當水域設置浮動碼頭，並充實獨木舟與救生衣等設備，營造優質水域運動環境。
李昱叡表示，運動局連年舉辦獨木舟與龍舟免費體驗活動，吸引眾多親子家庭參與並深獲好評，透過親子同歡划舟，推展全民運動，也讓全家大小在夏日假期，一同享受台中優質的運動生活。
台中市運動局表示，此次活動開幕，特別邀請眾多台中在地優秀選手親自為民眾示範教學，包含首位代表台灣參加2020東京奧運輕艇項目的國手張筑涵、榮獲2018 年雅加達亞運銀牌國手陳瑋涵及榮獲全中運金銀銅的選手們，除現場指導划獨木舟技巧要領，也一併宣導防溺知識，帶領市民安全參與水域運動。
台中市運動局說明，市長盧秀燕積極優化台中水域運動環境，市府今年已於南區康橋著手興建水域運動管理中心、複合式艇庫，康橋水岸公園也順利於今年6月成功舉辦111年全國輕艇標杆錦標賽，另水利局也持續興建具運動元素的橡皮壩工程，增加溪流河水調節，預計2023年底完工，提供運動選手更適合的訓練場域，培育奧亞運輕艇運動人才。
台中市運動局指出，台中市輕艇代表隊戰績輝煌，於110年全國運動會勇奪5金8銀2銅；組隊參加台北國際龍舟錦標賽也獲得冠、亞軍，顯見台中輕艇運動人才培育有成。
台中市運動局表示，此次體驗活動為運動局及台中市體育總會輕艇委員會共同舉辦，現場使用國際標準船型10人小龍舟讓民眾體驗，並有專業選手陪同及指導，現場落實完善防疫及防溺措施，除今明兩日的活動外，8月6日獨木舟體驗營、8月7日龍舟體驗營也將於同一地點舉辦，歡迎市民朋友一同踴躍參加，更多的活動資訊，可至「i運動資訊平台-活動專區」查詢。
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