快訊

台大高門檻審查「林智堅論文抄襲案」 趙少康：保障爛貨？

BA.5首例社區感染個案 5密切接觸者PCR結果出爐

台南廟會傳槍響大亂鬥畫面曝光 員警掛彩帶回64人調查

趣味龍舟拔河暨親子獨木舟賽 台中葫蘆墩公園登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽在豐原葫蘆墩公園舉行。圖／台中市運動局提供
111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽在豐原葫蘆墩公園舉行。圖／台中市運動局提供

台中市積極推展水域運動，今、明兩日在豐原葫蘆墩公園舉行「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席開幕活動，他表示，盧市長重視全民運動發展，特別是親子同樂更具意義，因此運動局陸續在適當水域設置浮動碼頭，並充實獨木舟與救生衣等設備，營造優質水域運動環境。

李昱叡表示，運動局連年舉辦獨木舟與龍舟免費體驗活動，吸引眾多親子家庭參與並深獲好評，透過親子同歡划舟，推展全民運動，也讓全家大小在夏日假期，一同享受台中優質的運動生活。

台中市運動局表示，此次活動開幕，特別邀請眾多台中在地優秀選手親自為民眾示範教學，包含首位代表台灣參加2020東京奧運輕艇項目的國手張筑涵、榮獲2018 年雅加達亞運銀牌國手陳瑋涵及榮獲全中運金銀銅的選手們，除現場指導划獨木舟技巧要領，也一併宣導防溺知識，帶領市民安全參與水域運動。

111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽在豐原葫蘆墩公園舉行。圖／台中市運動局提供
111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽在豐原葫蘆墩公園舉行。圖／台中市運動局提供

台中市運動局說明，市長盧秀燕積極優化台中水域運動環境，市府今年已於南區康橋著手興建水域運動管理中心、複合式艇庫，康橋水岸公園也順利於今年6月成功舉辦111年全國輕艇標杆錦標賽，另水利局也持續興建具運動元素的橡皮壩工程，增加溪流河水調節，預計2023年底完工，提供運動選手更適合的訓練場域，培育奧亞運輕艇運動人才。

台中市運動局指出，台中市輕艇代表隊戰績輝煌，於110年全國運動會勇奪5金8銀2銅；組隊參加台北國際龍舟錦標賽也獲得冠、亞軍，顯見台中輕艇運動人才培育有成。

台中市運動局表示，此次體驗活動為運動局及台中市體育總會輕艇委員會共同舉辦，現場使用國際標準船型10人小龍舟讓民眾體驗，並有專業選手陪同及指導，現場落實完善防疫及防溺措施，除今明兩日的活動外，8月6日獨木舟體驗營、8月7日龍舟體驗營也將於同一地點舉辦，歡迎市民朋友一同踴躍參加，更多的活動資訊，可至「i運動資訊平台-活動專區」查詢。

亞運 全中運 張筑涵

延伸閱讀

影／蔡其昌指台中需更多國際賽事 市府：盧秀燕已在做

自由車／全國場地錦標賽 地主台中10金大豐收

全國自由車錦標賽 地主康世峰破大會紀錄

自由車／台中清水車場夜照啟用後 首辦全國錦標賽

相關新聞

網球／法網收穫多 「新台灣一哥」曾俊欣放眼世界前70

台灣20歲「夜市球王」曾俊欣今年打過澳網、法網、溫網會內賽，世界排名竄升至90名的生涯新高，今天接受樂天桃猿隊投手陳禹勳...

射箭／中華隊行李上演迷航記 7個弓箱已抵達

台灣射箭代表隊弓箱歷經2天迷航，在今天哥倫比亞當地深夜終於傳回好消息，總教練林政賢表示，8個選手的弓箱已有7個抵達，「只...

田徑世錦賽／世界最速男之爭 波札那小將衝出U20世界紀錄

兩年一度的田徑世錦賽今天在美國奧勒岡尤金點燃戰火，最受關注的男子100公尺預賽就傳來破聲，年僅19歲的波札那新生代快腿特...

趣味龍舟拔河暨親子獨木舟賽 台中葫蘆墩公園登場

台中市積極推展水域運動，今、明兩日在豐原葫蘆墩公園舉行「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，運動局長李昱叡...

世運會／女子拔河隊5連霸 蔡總統讚：以選手們為榮

台灣拔河女將們在伯明罕世界運動會女子540公斤級比賽順利摘金，完成史無前例的5連霸。總統蔡英文表示，所有台灣人都以選手們...

射箭／中華隊行李迷航 抵達哥倫比亞沒弓可練

台灣射箭代表隊2天前飛抵哥倫比亞麥德林，備戰下週登場的射箭世界盃最終站，沒想到人到了但行李卻還沒到，總教練林政賢無奈表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。