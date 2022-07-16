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射箭／中華隊行李上演迷航記 7個弓箱已抵達

中央社／ 台北16日電
台灣射箭代表隊弓箱歷經2天迷航，在今天哥倫比亞當地深夜終於傳回好消息，總教練林政賢表示，8個選手的弓箱已有7個抵達。 圖／射箭協會提供
台灣射箭代表隊弓箱歷經2天迷航，在今天哥倫比亞當地深夜終於傳回好消息，總教練林政賢表示，8個選手的弓箱已有7個抵達。 圖／射箭協會提供

台灣射箭代表隊弓箱歷經2天迷航，在今天哥倫比亞當地深夜終於傳回好消息，總教練林政賢表示，8個選手的弓箱已有7個抵達，「只剩魏均珩的還沒到」。

台灣射箭代表隊7月13日從法國巴黎搭機前往哥倫比亞麥德林，途中先經德國法蘭克福機場轉機，再到哥倫比亞波哥大轉乘國內線航班飛往麥德林，沒想到人到了，行李卻沒到。

由於每名選手出國比賽都會攜帶兩把弓，每架弓動輒10萬起跳，加上望遠鏡等設備和器材，行李總價就達新台幣200萬元。

所幸歷經2天交涉與追蹤，總算傳回好消息，林政賢與男子隊執行教練劉展明在當地深夜前往機場確認延誤抵達的行李與弓箱，林政賢說：「一開始機場說找到了3個，但到現場卻發現有7個弓箱，可說是意外驚喜。」

由於行李和弓箱延誤抵達，選手在當地前2天只能進行體能與重量訓練，林政賢一度做好無法參賽的心理準備，所幸弓箱仍順利抵達，也讓他放下心中的大石頭。

林政賢 魏均珩

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