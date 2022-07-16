聽新聞
test
0:00 / 0:00

射箭／中華隊行李迷航 抵達哥倫比亞沒弓可練

中央社／ 台北16日電
台灣射箭代表隊2天前飛抵哥倫比亞麥德林，備戰下週登場的射箭世界盃最終站，沒想到人到了但行李卻還沒到。 圖/射箭協會提供
台灣射箭代表隊2天前飛抵哥倫比亞麥德林，備戰下週登場的射箭世界盃最終站，沒想到人到了但行李卻還沒到。 圖/射箭協會提供

台灣射箭代表隊2天前飛抵哥倫比亞麥德林，備戰下週登場的射箭世界盃最終站，沒想到人到了但行李卻還沒到，總教練林政賢無奈表示：「行李就算了，問題是連弓也沒到。」

台灣反曲弓代表隊在世界盃巴黎站拿下女團金牌、彭家楙則在女子個人對抗賽摘銀，結束後全隊留下進行移地訓練，13日從法國搭機前往哥倫比亞參賽，行李卻上演迷航記，導致選手已經2天無弓可練。

由於每名選手出國比賽都會攜帶2把弓，每架弓動輒10萬起跳，加上望遠鏡等設備和器材，行李總價就達新台幣200萬元。

男子隊執行教練劉展明透露，他們先從法國飛往哥倫比亞中轉2次，第1次在德國法蘭克福僅有1小時轉機時間，還得出境後重新入境、安檢，加上飛機又延誤20分鐘，搞得所有人兵荒馬亂。

從德國飛抵哥倫比亞波哥大後，還得再次轉搭國內線前往麥德林，劉展明透露，第2次轉機時間依舊非常吃緊，「台灣駐哥倫比亞代表處的代表很幫忙，幫我們安排好了一切，讓我們順利搭上航班，比賽期間也說要來幫我們加油。」

沒想到抵達麥德林後，才是問題的開始，因為所有隊員與教練的行李全部沒到，他們詢問航空公司行李何時會到，得不到具體答案，就連東西現在究竟在哪都搞不清楚，而比賽下週就要登場，林政賢說：「如果下週三以前選手器材還沒送到，那就真的無法參賽了。」

雖然出國碰上行李遺失的鳥事，不過林政賢強調，他們仍很感謝哥倫比亞代表桂志芸的幫忙，除在波哥大協助他們順利通關，「行李不見也一直幫我們去了解、追進度。」

雖然行李至今還沒下落，不過隊員們沒有放鬆，林政賢透露，沒有設備器材，只能安排選手持續維持體能與重量訓練。

林政賢 彭家楙

延伸閱讀

林智堅陷論文門 藍議員諷：別辭職以免兩頭空

射箭／世界盃遭日將逆轉 彭家楙「銀」恨仍創最佳

射箭／贏南韓了！彭家楙加射戲劇逆轉奧運奪金名將

射箭／女將好威！世界盃退印度射下金牌

相關新聞

世運會／克服疫情、場地、經驗難關 拔河隊5連霸不容易

伯明罕世運會首金出爐，本屆挑戰世運會5連霸的女子拔河隊，在室外拔河女子540公斤以全勝之姿闖進金牌賽，最終以直落二擊敗瑞...

田徑世錦賽／兄弟同披美國隊戰袍 萊爾斯誓言重返榮耀

2022田徑世錦賽在美國時間15日於奧勒岡尤金點燃戰火，也是各國好手繼去年東京奧運後再度同場競技，其中東奧男子200公尺...

田徑世錦賽／世界最速男之爭 波札那小將衝出U20世界紀錄

兩年一度的田徑世錦賽今天在美國奧勒岡尤金點燃戰火，最受關注的男子100公尺預賽就傳來破聲，年僅19歲的波札那新生代快腿特...

桌球／WTT匈牙利站 林昀儒不敵王楚欽欽無緣4強

世界桌球職業大聯盟（WTT）匈牙利布達佩斯站賽事，我國好手林昀儒在當地時間15日一日三戰，在男單16強賽擊敗德國法蘭西斯...

網球／莎拉波娃晉升人母IG「曬兒」：最美麗又有挑戰的禮物

擁有最美球后稱號的俄國網球名將莎拉波娃（Maria Sharapova)，在退休後感情與事業都豐收，更在近期石麟呈彩，她也於社群上「曬兒」，透露自己與丈夫產下一子，正式升為人母。 35歲的莎拉波

射箭／中華隊行李迷航 抵達哥倫比亞沒弓可練

台灣射箭代表隊2天前飛抵哥倫比亞麥德林，備戰下週登場的射箭世界盃最終站，沒想到人到了但行李卻還沒到，總教練林政賢無奈表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。