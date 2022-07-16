世運會／克服疫情、場地、經驗難關 拔河隊5連霸不容易

伯明罕世運會首金出爐，本屆挑戰世運會5連霸的女子拔河隊，在室外拔河女子540公斤以全勝之姿闖進金牌賽，最終以直落二擊敗瑞典隊，收下這面得來不易的金牌。

這面金牌著實得來不易，賽前因疫情導致練習時間不固定，陣容換血由大學與高中選手搭配，再加上不是在優勢的室內場地進行，女子拔河隊仍克服重重困難，在世運會賽場上，以連續7場直落二擊敗對手的好表現，最終站上頒獎台的最頂端。

拔河隊總教練郭昇坦言，要挑戰5連霸真的非常有壓力，因為陣中有幾名高中選手，臨場經驗不像學姐這麼足夠，還好她們十分認真，學姐們也將經驗傳承，才能快速融入隊伍整合出最強戰力，來到美國後對場地的適應度也十分良好，才收下這次的勝利。

本屆世運會拔河比賽由室內賽更改為室外賽，在拔河比賽前，當地下午都有大暴雨，郭昇原本賽前擔心場地會因雨導致土質鬆軟，影響選手表現。所幸觀察第一日男子組的賽程之後，確認是較不受雨水影響的硬質場地，選手適應起來沒有什麼問題，再加上培訓期間和男子隊伍進行友誼賽，就是用類似場地，備戰更有經驗。

2021年室外拔河世錦賽4強賽不敵瑞士、銅牌戰輸給荷蘭，僅拿下第4名，這次能夠在世運會復仇成功，郭昇直呼不容易，「這面金牌不僅屬於女子拔河隊，更是屬於整個拔河界的榮譽。」郭昇十分感謝教育部體育署、中華奧會、拔河協會、台灣師大、景美女中以及男子隊選手，因為賽前特別來和代表隊練習，實力才能有所提升，有各界的支持，才有這面金牌的誕生。

其他賽事方面，撞球好手周婕妤今對上南韓選手朴恩智，以9：1拿下勝利，順利闖進4強；合球隊以19：11擊敗葡萄牙隊，將以分組第二成績晉級4強，美國時間16日將對決比利時隊，爭取金牌戰門票；寬板滑水也傳回捷報，15歲小將楊侑曄在敗部復活賽繳出55.67分，搶下最後一席10強準決賽資格；輕艇水球則苦吞一日兩敗，分別以2：8不敵荷蘭、2：3敗給義大利，分組戰績1和2敗排名第四，美國時間16日將對上強敵法國隊，爭取四強門票。