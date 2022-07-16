田徑世錦賽／世界最速男之爭 波札那小將衝出U20世界紀錄

兩年一度的田徑世錦賽今天在美國奧勒岡尤金點燃戰火，最受關注的男子100公尺預賽就傳來破聲，年僅19歲的波札那新生代快腿特博格（Letsile Tebogo）在預賽衝出9秒94的新U20世界紀錄，宣告躋身世界快腿行列。

2003年出生非洲波札那的特博格，過去一年來在短跑界快速竄起，包括在去年在奈羅比舉行的U20世錦賽拿下男子100公尺金牌以及200公尺銀牌的佳績，今年4月底他還在波札那舉行的賽事中跑出9秒96的佳績，超越美國快腿布魯梅爾（Trayvon Bromell）在2014年所創下的U20世界紀錄9秒97，不過在該賽事並未獲得國際田徑總會認證的情況下，也讓特博格的紀錄不列入正式計算。

但特博格的光芒並未因此受到掩蓋，在今天登場的世錦賽男子100公尺預賽中，分在第5組出賽的特博格，不僅贏過了牙買加快腿布雷克（Yohan Blake）率先抵達終點，還以9秒94的成績正式改寫U20世界紀錄，在整個預賽中他的成績也排上第4名，晉級到明天的準決賽。

特博格從2021年開始成績飛速進步，他先是在年初以10秒39的成績創下波札那U20全國紀錄，之後又以10秒11打破全國紀錄，今年初在跑出10秒08的成績後，4月份更是首度跨進9秒領域，而這次世錦賽他更是一戰成名。