網球／莎拉波娃晉升人母IG「曬兒」：最美麗又有挑戰的禮物

擁有最美球后稱號的俄國網球名將莎拉波娃（Maria Sharapova)，在退休後感情與事業都豐收，更在近期石麟呈彩，她也於社群上「曬兒」，透露自己與丈夫產下一子，正式升為人母。 35歲的莎拉波

2022-07-16 11:14