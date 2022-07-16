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網球／莎拉波娃晉升人母IG「曬兒」：最美麗又有挑戰的禮物
擁有最美球后稱號的俄國網球名將莎拉波娃（Maria Sharapova)，在退休後感情與事業都豐收，更在近期石麟呈彩，她也於社群上「曬兒」，透露自己與丈夫產下一子，正式升為人母。
35歲的莎拉波娃生涯曾5度登上球后寶座，以及5座大獎賽冠軍，更曾是世界年收入最高的女運動員，但2016年時一度因藥檢未過，遭禁賽15個月，隨後決定於2020年宣布引退，她在4月時與丈夫英國企業家吉爾克斯(Alexander Gilkes)於IG發文透露懷孕喜事，還搞笑稱「一次吃2人份的蛋糕一直是我的專長」。而今日她曬出全家照，並寫下「這是我們家庭中，最有美麗又有價值及挑戰的禮物」，貼文一出也引來各路名人的祝賀。。
這篇全家福貼文在極短時間內就獲得17.5萬個讚，同時也得到眾多名人給予祝福，其中就包括前巴西網球女將索布拉爾（Letícia Sobral）、知名演員波西斯(Evangelo Bousis)以及俄羅斯超模羅曼諾娃（Kristina Romanova）都留言祝賀。
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