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田徑世錦賽／兄弟同披美國隊戰袍 萊爾斯誓言重返榮耀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美國好手萊爾斯兄弟將攜手出征田徑世錦賽，並在男子400公尺接力賽合作。右為哥哥諾亞（Noah Lyles），左為弟弟約瑟夫斯（Josephus Lyles）。 美聯社
美國好手萊爾斯兄弟將攜手出征田徑世錦賽，並在男子400公尺接力賽合作。右為哥哥諾亞（Noah Lyles），左為弟弟約瑟夫斯（Josephus Lyles）。 美聯社

2022田徑世錦賽在美國時間15日於奧勒岡尤金點燃戰火，也是各國好手繼去年東京奧運後再度同場競技，其中東奧男子200公尺拿下銅牌的美國好手萊爾斯（Noah Lyles）就肩負著重返榮耀的使命而來，而這次他還有機會與弟弟約瑟夫斯（Josephus Lyles）攜手在男子400公尺接力賽合作，成為他這次出賽的最大動力之一。

上屆多哈世錦賽拿下男子200公尺以及400公尺接力雙金的萊爾斯，去年東京奧被認為奪金希望濃厚，但最終他卻在決賽敗給加拿大飛毛腿迪葛雷斯（Andre De Grasse）以及美國同胞貝德納雷克（Kenny Bednarek），成為他在成人級國際賽男子200公尺吞下的第二場敗仗，前一場則是在2019年鑽石聯賽羅馬站不敵美國同胞諾曼（Michael Norman）。

而東京奧運的敗仗也讓萊爾斯感到相當沮喪，甚至決定放棄今年世錦賽參加100公尺賽事，專注在200公尺賽場討回顏面，「我寧願搶一塊金牌，也不想拿下兩面銀牌。」

從今年初開始萊爾斯參加了5場60公尺賽事來磨練自己前段加速的技巧，談到做出這樣的調整，他說：「起初我有點不想做我不擅長的事情，但我意識到如果我要破男子200公尺的全國紀錄與世界紀錄，關鍵就在前30公尺中，所以跑60公尺的賽事就是最好的做法。」

除了技巧上的提升外，這次世錦賽萊爾斯也獲得心靈上的寄託，小他一歲的弟弟約瑟夫斯首度入選國家隊，並有機會在男子400公尺接力賽事中與萊爾斯攜手合作。

萊爾斯透露，兄弟倆2012年在電視前觀看倫敦奧運賽事時，就立下了希望一起成為職業運動員並入選國家隊的夢想，現在總算達成，且教練團還把弟弟約瑟夫斯入選國家隊的訊息傳達任務將給了萊爾斯，讓約瑟夫斯一度以為哥哥在對他開玩笑，萊爾斯說：「我當時告訴他不要再玩了，來我這邊吧，約瑟夫斯跟我說你不是在開玩笑嗎？我跟保證絕對不是開玩笑。這對我們來說是永遠銘記在心的特殊時刻。」

對於有機會與弟弟攜手在國家隊中合作，萊爾斯說：「能夠有你的兄弟、最好的朋友一起出賽，這是一種祝福，也是我成為職業選手以後一直在等待的事。」

世錦賽 田徑

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