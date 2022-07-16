快訊

獨／瑪莎三煞押好押滿 法院昨延押 律師：下次是關鍵

拜登政府今年第4度對我軍售 總統府：誠摯感謝落實對台安全承諾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世運會／橫跨21年完成5連霸 女子拔河隊奪本屆首金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
女子拔河代表隊在世運會完成5連敗，也為代表團爭得首金。圖／中華民國拔河協會提供
女子拔河代表隊在世運會完成5連敗，也為代表團爭得首金。圖／中華民國拔河協會提供

伯明罕世運會邁入尾聲，我國代表團首金出爐，將挑戰5連霸的女子拔河隊在今天登場，並一連擊敗瑞士、瑞典、德國、英國、荷蘭後挺進到4強賽，最終再連挫瑞士與瑞典收下金牌，完成賽事5連霸，助我國代表團以1金、5銀、5銅在獎牌榜升至第25名。

過去4屆世運會都拿下金牌的我國女子拔河代表隊，今年依舊背負著奪金任務前往美國伯明罕參賽，這次代表隊由教練郭昇領軍，成員包括了李洳君、田嘉蓉、田嘉欣、賴亭諭、董涵、施芷芯、黃俞安、古采蓉、林夢筑。

而本屆拔河女子540公斤賽事除了我國外，另有英國、荷蘭、瑞士、瑞典和德國參賽，預賽6隊先進行循環賽後決定4強名單，而中華隊在預賽5場比賽一路碾壓對手，以5連勝成績晉級到4強賽後，再連退瑞士、瑞典完成5連霸任務，也為我國代表團拿下本屆賽事首面金牌。

對於橫跨21年完成5連霸任務，中華民國拔河協會賽後也在粉絲團上分享拔河隊的辛苦備戰過程，「從去年世界盃取得資格，歷經數月不斷訓練，突破疫情困境，重重考驗，一路上艱辛，我們仍舊一起撐到最後，選手們和教練盡了最大最後的力氣，在賽場上全力以赴，展現運動家精神不到最後絕不放棄，為國家也為自己取得最高榮耀。」

世運會 運動家 中華隊

延伸閱讀

瑞典仿古船「哥德堡號」 沿近300年前航線駛往中國

世運會／「大眼妹」周婕妤晉8強 柯秉中不敵西班牙好手

世運會／合球隊不敵世界第一荷蘭 明戰葡萄牙爭4強門票

世運會／柯夏愛好投中華女壘摘銅 教練喊話放眼亞運

相關新聞

世運會／橫跨21年完成5連霸 女子拔河隊奪本屆首金

伯明罕世運會邁入尾聲，我國代表團首金出爐，將挑戰5連霸的女子拔河隊在今天登場，並一連擊敗瑞士、瑞典、德國、英國、荷蘭後挺...

桌球／WTT匈牙利站 林昀儒不敵王楚吞對戰3連敗欽無緣4強

世界桌球職業大聯盟（WTT）匈牙利布達佩斯站賽事，我國好手林昀儒在當地時間15日一日三戰，在男單16強賽擊敗德國法蘭西斯...

新加坡羽賽／「楊肉盧」8強止步 下一站「回家比賽」

BWF超級500系列的新加坡羽球公開賽，我國唯一闖進8強賽的男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，昨遇世界排名72的印尼組合...

桌球／WTT匈牙利站 林昀儒僅花24分鐘闖8強

世界桌球職業大聯盟（WTT）匈牙利布達佩斯站賽事，我國好手林昀儒、莊智淵昨天相繼在男單16強賽事登場，林昀儒面對世界排名...

全中運／首日游泳南市奪3金 沙崙國中吳亮昀100仰破大會

111年全中運第二階段復賽於今天登場，首日台南小將在游泳池畔即先聲奪人拿下好成績，共奪得3金2銀1銅的好成績，長榮中學郭...

田徑／時隔34年 東京獲選主辦2025世界田徑錦標賽

世界田徑總會今天宣布，東京獲選為2025年世界田徑錦標賽主辦城市。原定去年舉辦的第18屆世界田徑錦標賽因COVID-19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。