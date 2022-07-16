世運會／橫跨21年完成5連霸 女子拔河隊奪本屆首金

伯明罕世運會邁入尾聲，我國代表團首金出爐，將挑戰5連霸的女子拔河隊在今天登場，並一連擊敗瑞士、瑞典、德國、英國、荷蘭後挺進到4強賽，最終再連挫瑞士與瑞典收下金牌，完成賽事5連霸，助我國代表團以1金、5銀、5銅在獎牌榜升至第25名。

過去4屆世運會都拿下金牌的我國女子拔河代表隊，今年依舊背負著奪金任務前往美國伯明罕參賽，這次代表隊由教練郭昇領軍，成員包括了李洳君、田嘉蓉、田嘉欣、賴亭諭、董涵、施芷芯、黃俞安、古采蓉、林夢筑。

而本屆拔河女子540公斤賽事除了我國外，另有英國、荷蘭、瑞士、瑞典和德國參賽，預賽6隊先進行循環賽後決定4強名單，而中華隊在預賽5場比賽一路碾壓對手，以5連勝成績晉級到4強賽後，再連退瑞士、瑞典完成5連霸任務，也為我國代表團拿下本屆賽事首面金牌。

對於橫跨21年完成5連霸任務，中華民國拔河協會賽後也在粉絲團上分享拔河隊的辛苦備戰過程，「從去年世界盃取得資格，歷經數月不斷訓練，突破疫情困境，重重考驗，一路上艱辛，我們仍舊一起撐到最後，選手們和教練盡了最大最後的力氣，在賽場上全力以赴，展現運動家精神不到最後絕不放棄，為國家也為自己取得最高榮耀。」