田徑／時隔34年 東京獲選主辦2025世界田徑錦標賽
世界田徑總會今天宣布，東京獲選為2025年世界田徑錦標賽主辦城市。原定去年舉辦的第18屆世界田徑錦標賽因COVID-19疫情而延期，明天將在美國俄勒岡州尤金（Eugene）揭開序幕。
路透社報導，2025年世界田徑錦標賽（WorldAthletics Championships）將重返去年奧運主辦城市日本東京，且時間恰逢日本田徑聯合會（JAAF）成立100週年。
奈洛比（Nairobi）、西里西亞（Silesia）和新加坡都曾是東京的申辦競爭對手，而明年的第19屆世界田徑錦標賽將由布達佩斯（Budapest）接棒。
世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）於理事會做出決定後表示，在競爭激烈的候選城市中，東京提出強而有力的爭取條件。
他還說：「在2025年他們慶祝日本田徑聯合會成立100週年之際，將世界一流的田徑運動帶回給東京民眾，我希望這會讓日本綻放光芒。」
東京於1991年首度舉辦世界田徑錦標賽，2007年則在日本大阪主辦。
世界田徑總會的理事會也證實，明年的世界越野錦標賽（World Athletics Cross Country Championships）將在澳洲巴瑟斯特（Bathurst）舉辦。
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