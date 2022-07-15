新加坡羽賽／遭印尼組合擋道 楊肉盧連兩周8強止步

BWF超級500系列賽我國唯一晉級到8強賽的男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，今天遭遇世界排名第72名的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani），最終以16：21、17：21直落二敗下陣來，連兩周止步於8強。

楊博涵／盧敬堯上周馬來西亞名人賽就挺進到8強，最終遭到印尼傳奇男雙組合印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）攔路，本周新加坡公開賽8強賽再度遭遇印尼組合，不過卻是生涯第一度碰頭的古塔馬／伊斯法哈尼。

在首局賽事中兩組人馬在比賽前段還一路拉鋸，不過在10：10平手後楊博涵／盧敬堯卻被對手打出一波8：0的攻勢，讓古塔馬／伊斯法哈尼以21：16先下一城。

第二局古塔馬／伊斯法哈尼乘勝追擊，開局打出4：0的攻勢後就不曾再落後，並以11：5進入技術暫停，而印尼組合在下半局一度取得20：13高達7個賽末點，而楊博涵／盧敬堯雖然奮力化解了4個，但最終仍是以17：21敗下陣來，結束了過去6周5站的辛苦賽程，並將返國備戰下周登場的台北羽球公開賽，以男單第3種子身份參賽。