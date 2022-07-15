聽新聞
test
0:00 / 0:00

新加坡羽賽／遭印尼組合擋道 楊肉盧連兩周8強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「楊肉盧」組合。 中央社
「楊肉盧」組合。 中央社

BWF超級500系列賽我國唯一晉級到8強賽的男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，今天遭遇世界排名第72名的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani），最終以16：21、17：21直落二敗下陣來，連兩周止步於8強。

楊博涵／盧敬堯上周馬來西亞名人賽就挺進到8強，最終遭到印尼傳奇男雙組合印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）攔路，本周新加坡公開賽8強賽再度遭遇印尼組合，不過卻是生涯第一度碰頭的古塔馬／伊斯法哈尼。

在首局賽事中兩組人馬在比賽前段還一路拉鋸，不過在10：10平手後楊博涵／盧敬堯卻被對手打出一波8：0的攻勢，讓古塔馬／伊斯法哈尼以21：16先下一城。

第二局古塔馬／伊斯法哈尼乘勝追擊，開局打出4：0的攻勢後就不曾再落後，並以11：5進入技術暫停，而印尼組合在下半局一度取得20：13高達7個賽末點，而楊博涵／盧敬堯雖然奮力化解了4個，但最終仍是以17：21敗下陣來，結束了過去6周5站的辛苦賽程，並將返國備戰下周登場的台北羽球公開賽，以男單第3種子身份參賽。

羽球

延伸閱讀

G20財長會議登場 東道主印尼盼各國謀求共同點

新加坡羽賽／坦言染疫後身體仍不適 對手贏球讚麟洋更強

新加坡羽賽／染疫回歸第2戰 麟洋配逆轉失利無緣8強

新加坡羽賽／「楊肉盧」退種子 林俊易驚奇之旅告終

相關新聞

新加坡羽賽／遭印尼組合擋道 楊肉盧連兩周8強止步

BWF超級500系列賽我國唯一晉級到8強賽的男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，今天遭遇世界排名第72名的印尼組合古塔馬（...

網球／約克維奇還沒請客 基里洛斯討債：我的晚餐呢？

溫網男單決賽開打前，約克維奇（Novak Djokovic）和基里洛斯（Nick Kyrgios）約好奪冠的人要請吃飯，最終冠軍獎盃落在約克維奇手中，稍早基里洛斯催促他盡快冠履行約定，約克維奇則回應，

足球／阿拉伯球隊開出90億天價延攬 C羅不甩傾向留歐聯

自從傳出葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）欲離開曼聯消息後，已有許多球隊想網羅他，據歐洲媒體《阿斯報》、《馬卡報》等報導，一支來自沙烏地阿拉伯的俱樂部球隊，有意開出3億歐元（92億台

足球／梅西帶進7億歐元營收創新高 大巴黎想提前綁人遭拒

七度榮膺金球獎的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），2021年離開效力21年的巴薩，以年薪3500萬歐元的天價加盟巴黎聖日爾曼，據外媒報導，球團盼能和梅西續約至2024年，但梅西目前希望先

桌球／WTT匈牙利站 林昀儒激戰扳倒加奇尼晉16強

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT匈牙利球星挑戰賽首役遭遇苦戰，他全場歷經49分鐘，並在首局先失劣勢下連趕3局，以3比1扳倒...

世運會／「大眼妹」周婕妤晉8強 柯秉中不敵西班牙好手

伯明罕世運會花式撞球賽事於美國時間14日登場，台灣女將「大眼妹」周婕妤選手首戰對上哥斯大黎加選手嚴厲挑戰，首局就發生衝球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。