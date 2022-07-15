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網球／約克維奇還沒請客 基里洛斯討債：我的晚餐呢？

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇(左)與基里洛斯。 歐新社
約克維奇(左)與基里洛斯。 歐新社

溫網男單決賽開打前，約克維奇（Novak Djokovic）和基里洛斯（Nick Kyrgios）約好奪冠的人要請吃飯，最終冠軍獎盃落在約克維奇手中，稍早基里洛斯催促他盡快冠履行約定，約克維奇則回應，「到紐約吃飯那一餐算我的。」

塞爾維亞名將約克維奇上星期在溫網決賽力退澳洲「壞小子」基里洛斯，奪下生涯第7座溫布頓金盃，同時也是第21座大滿貫冠軍，由於賽前兩位決賽選手約定好贏球的那一方要請客，按理來說約克維奇還欠基里洛斯一餐，日前基里洛斯在約克維奇IG上和他「討債」，問道「我的晚餐去哪了？」

約克維奇隨後也回應，「抱歉了我的朋友，星期天晚上倫敦的餐廳全部都客滿，到了紐約晚餐算我的。」約克維奇最後還附上一個很驚訝的表情貼圖、和一個拜託的手勢。

然而約克維奇能否赴美參加美網還是未知數，由於他依舊不願接種疫苗，根據美國政府規定未打疫苗的外國人無法入境，因此目前來看約克維奇極有可能會錯過年度最後一場大滿貫，約克維奇近期也不但向美國政府喊話，希望能改變入境規則，若屆時規定仍未放寬，恐怕基里洛斯的那一餐還要再等等。

疫苗 美國 紐約 貼圖 餐廳

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