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足球／梅西帶進7億歐元營收創新高 大巴黎想提前綁人遭拒

聯合新聞網／ 綜合報導
大巴黎盼能和梅西續約至2024年，但遭到梅西先婉拒。 路透
大巴黎盼能和梅西續約至2024年，但遭到梅西先婉拒。 路透

七度榮膺金球獎的阿根廷足球巨星梅西Lionel Messi），2021年離開效力21年的巴薩，以年薪3500萬歐元的天價加盟巴黎聖日爾曼，據外媒報導，球團盼能和梅西續約至2024年，但梅西目前希望先專心備戰卡達世界盃。

梅西去年夏天從巴薩轉戰巴黎聖日耳曼，簽下一份兩年合約，並有續約一年的選擇權，儘管梅西加盟後的首個賽季表現不如預期，出賽34次、踢進11球、送出15次助攻，但球團仍表示想和他提前續約到2024年夏天。

據《馬卡報》獨家報導，雖然梅西今年加入球隊後表現略微普通，但球團認為有很多因素影響他的發揮，像是沒有足夠球權、傷病、疫情等，新賽季照理來說梅西就能展現他真正的實力。

另外考量到經濟效益，梅西可說是球隊的搖錢樹，上賽季巴黎聖日耳曼的收入創下歷史新高的7億歐元、增幅達到13%，賣出超過100萬件球衣也締造新猷，其中6成銷售都是來自梅西的30號球衣。

不過梅西則表示暫時不考慮合約問題，目前想把重心放在11月開打的卡達世界盃，希望能率領阿根廷國家隊一嚐奪冠滋味。

梅西 Lionel Messi

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