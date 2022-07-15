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外籍人士宜居國「紐西蘭倒數第二」！這兩原因是關鍵

桌球／WTT匈牙利站 林昀儒激戰扳倒加奇尼晉16強

中央社／ 台北15日電
台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT匈牙利球星挑戰賽首役遭遇苦戰，他全場歷經49分鐘，並在首局先失劣勢下連趕3局，以3比1扳倒克羅埃西亞好手加奇尼晉級16強。 路透社
台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT匈牙利球星挑戰賽首役遭遇苦戰，他全場歷經49分鐘，並在首局先失劣勢下連趕3局，以3比1扳倒克羅埃西亞好手加奇尼晉級16強。 路透社

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT匈牙利球星挑戰賽首役遭遇苦戰，他全場歷經49分鐘，並在首局先失劣勢下連趕3局，以3比1扳倒克羅埃西亞好手加奇尼晉級16強。

WTT匈牙利球星挑戰賽是WTT歐洲夏季系列賽的第一站，台灣桌球代表隊主力幾乎都有參賽，而世界排名第6的林昀儒，直接取得會內賽門票，且首輪輪空的他，直接從32強起步，首戰遭遇世界排名22的克羅埃西亞好手加奇尼（Andrej Gacina）。

林昀儒今年才在6月克羅埃西亞舉行的WTT挑戰賽男單封王，摘下相隔近3年在國際賽的首座男單金盃，轉戰匈牙利男單首役就碰上老對手加奇尼，兩人今年曾在新加坡大滿貫賽32強交鋒，當時林昀儒以直落三橫掃對手。

開局林昀儒暖機稍慢，首局先以5比11讓出，第2局他以10比6領先，卻沒能拿下，反讓對手追平，雙方一路鏖戰，林昀儒在浪費了10個局點情況下，仍舊頂住壓力，最後以19比17有驚無險拿下，也把戰局扳平。

接下來林昀儒以11比8再下一城，取得2比1聽牌優勢，第4局他先以5比2攻勢開局，對手則在局末竟反以10比9逆轉，還取得局點機會。

所幸林昀儒臨危不亂，不僅成功化解危機，反倒逆勢超前，最終以13比11擊敗對手，拿下對戰5連勝，並如願搶進16強，接下來將遭遇世界排名13的德國名將法蘭西斯卡（Patrick Franziska）。

林昀儒 桌球

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