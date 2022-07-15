世運會／「大眼妹」周婕妤晉8強 柯秉中不敵西班牙好手

伯明罕世運會花式撞球賽事於美國時間14日登場，台灣女將「大眼妹」周婕妤選手首戰對上哥斯大黎加選手嚴厲挑戰，首局就發生衝球失誤，又一度遭對手領先，所幸展現豐富經驗，最終以9：6打下逆轉勝，驚險闖進八強，下一戰將於15日強碰南韓好手朴恩智。

面對久違的國際賽，周婕妤坦言有些緊張，剛開始有點不在狀況內，再加上練習桌和比賽桌有一些差異，開局控制力不是這麼好，因此前半段有幾顆球處理不好導致落後，喊出暫停後，不斷調整心態，並告訴自己要堅持住，後半段漸漸進入佳境，最終收下本場勝利。

周婕妤贏得有些驚險，教練謝明恆也看得緊張，他表示，因為是新的場地，不管是經驗再老道的選手都可能在第一輪翻車，再加上球檯問題，碰到了也只能盡力克服，還好周婕妤選手比賽經驗豐富，最終有穩定下來。比賽結束後，教練選手一起留下來觀看比賽，了解下一輪對手的狀況，提前備戰。

男子組部分，柯秉中首戰對上西班牙選手，雙方前半段勢均力敵，在戰成4：4之後遭對手連拿三局，迫使他喊出暫停，經過哥哥兼教練柯秉逸的指導下，狀況雖有好轉，但最終仍以8：11不敵，無緣八強。

另外，寬板滑水賽事方面，年僅15歲的年輕小將楊侑曄，今日以42.78分排名分組第4，落入敗部復活賽，要與6名選手共同爭奪最後晉級準決賽的資格，中華民國滑水總會理事長陳曉雯表示，他在賽前至佛羅里達移地訓練的成果都有表現出來，其中包含一個新學成的動作，今天也有完成，表現相當不錯，若狀態能維持下去，將有機會從敗部復活賽中爭取出線。