快訊

外籍人士宜居國「紐西蘭倒數第二」！這兩原因是關鍵

世運會／「大眼妹」周婕妤晉8強 柯秉中不敵西班牙好手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周婕妤晉級世運會花式撞球8強賽。圖／體育署提供
周婕妤晉級世運會花式撞球8強賽。圖／體育署提供

伯明罕世運會花式撞球賽事於美國時間14日登場，台灣女將「大眼妹」周婕妤選手首戰對上哥斯大黎加選手嚴厲挑戰，首局就發生衝球失誤，又一度遭對手領先，所幸展現豐富經驗，最終以9：6打下逆轉勝，驚險闖進八強，下一戰將於15日強碰南韓好手朴恩智。

面對久違的國際賽，周婕妤坦言有些緊張，剛開始有點不在狀況內，再加上練習桌和比賽桌有一些差異，開局控制力不是這麼好，因此前半段有幾顆球處理不好導致落後，喊出暫停後，不斷調整心態，並告訴自己要堅持住，後半段漸漸進入佳境，最終收下本場勝利。

周婕妤贏得有些驚險，教練謝明恆也看得緊張，他表示，因為是新的場地，不管是經驗再老道的選手都可能在第一輪翻車，再加上球檯問題，碰到了也只能盡力克服，還好周婕妤選手比賽經驗豐富，最終有穩定下來。比賽結束後，教練選手一起留下來觀看比賽，了解下一輪對手的狀況，提前備戰。

男子組部分，柯秉中首戰對上西班牙選手，雙方前半段勢均力敵，在戰成4：4之後遭對手連拿三局，迫使他喊出暫停，經過哥哥兼教練柯秉逸的指導下，狀況雖有好轉，但最終仍以8：11不敵，無緣八強。

另外，寬板滑水賽事方面，年僅15歲的年輕小將楊侑曄，今日以42.78分排名分組第4，落入敗部復活賽，要與6名選手共同爭奪最後晉級準決賽的資格，中華民國滑水總會理事長陳曉雯表示，他在賽前至佛羅里達移地訓練的成果都有表現出來，其中包含一個新學成的動作，今天也有完成，表現相當不錯，若狀態能維持下去，將有機會從敗部復活賽中爭取出線。

周婕妤 世運會

延伸閱讀

世運會／合球隊不敵世界第一荷蘭 明戰葡萄牙爭4強門票

自由車／捷安特推潛力選手培訓 4小將17日啟程西班牙

西班牙第2波熱浪發威 高溫飆破攝氏43度

世運會／蹲舉破世界紀錄！台灣大力士驚喜奪銀

相關新聞

世運會／「大眼妹」周婕妤晉8強 柯秉中不敵西班牙好手

伯明罕世運會花式撞球賽事於美國時間14日登場，台灣女將「大眼妹」周婕妤選手首戰對上哥斯大黎加選手嚴厲挑戰，首局就發生衝球...

桌球／WTT匈牙利站 林昀儒激戰扳倒加奇尼晉16強

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT匈牙利球星挑戰賽首役遭遇苦戰，他全場歷經49分鐘，並在首局先失劣勢下連趕3局，以3比1扳倒...

世運會／合球隊不敵世界第一荷蘭 明戰葡萄牙爭4強門票

伯明罕世運會美國時間14日進行合球小組賽第二天賽程，中華隊遭遇世界排名第一的荷蘭隊，不敵對手猛烈攻勢最終以18：34落敗...

新加坡羽賽／坦言染疫後身體仍不適 對手贏球讚麟洋更強

確診康復不久的奧運金牌男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋今天在新加坡羽球公開賽激戰3局不敵中國組合。兩人賽後受訪說，主動失誤...

世運會／柯夏愛好投 女壘摘銅

2022伯明罕世界運動會昨天進行女子壘球銅牌戰，中華隊在面對強敵澳洲隊之戰由新生代強投柯夏愛投出完封勝，加上全隊11支安...

新加坡羽賽／台將剩「楊肉盧」晉8強：信心慢慢抓回來了

新加坡公開賽8強名單昨天全部出爐，我國「一哥」周天成、東京奧運金牌男雙「麟洋配」王齊麟／李洋以及林俊易和宋碩芸都沒能再闖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。