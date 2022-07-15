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世運會／合球隊不敵世界第一荷蘭 明戰葡萄牙爭4強門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
合球隊將在美國時間15日與葡萄牙進行晉級關鍵戰。圖／體育署提供
合球隊將在美國時間15日與葡萄牙進行晉級關鍵戰。圖／體育署提供

伯明罕世運會美國時間14日進行合球小組賽第二天賽程，中華隊遭遇世界排名第一的荷蘭隊，不敵對手猛烈攻勢最終以18：34落敗，將在15日與葡萄牙隊交手，若擊敗葡萄牙隊則以分組前二進入四強。輕艇水球首度登場3：3逼平西班牙，明天兩場預賽將是晉級關鍵戰。

合球賽事方面，荷蘭隊首局開賽率先打出一波7：0，中華隊由詹雅涵選手攻進第一分，暫緩對手得分攻勢，面對人高馬大的荷蘭隊，中華隊即使積極壓迫防守也難以阻止對手得分。在進攻部分，中華隊上半場遭到壓制，僅拿6分，中場休息過後狀態回穩，多點開花，不過整場出手次數僅57次，遠低於荷蘭隊的118次，最終吞下敗仗。

教練謝芳怡表示，中華隊昨天面對捷克隊，打得十分膠著，耗費主力球員體力甚多，因此，今天的戰略是讓14位球員全部上場，一是讓球員們熟悉比賽感覺，二是和世界第一流選手對抗，也為後續的比賽做準備，她說：「我們的選手水準很平均，讓他們和高強度的荷蘭隊比賽，後續也能夠有信心去面對其他歐美國家球員。」

「荷蘭隊整體身材比較高大，投籃準度高，因此剛開賽執行戰術的時候，球員有些綁手綁腳，不過球員修正很快，也能見招拆招，這點值得讚許。」教練謝芳怡也肯定選手在防守部分有進步，在過往比賽中，選手往往會因為想要協助其他隊友而不夠專心自己的任務，但世運會目前為止的兩場比賽，他們都能跟緊自己的防守目標，面對荷蘭隊也能夠成功對位，不讓對手輕易得分。

謝芳怡也提到，我國選手的整體狀況都不錯，投籃能力也有，下一場面對葡萄牙隊也有身高較高的選手，教練團已經擬定好應對戰術，藉由訓練提升選手信心，只要穩定發揮，要拿下比賽應該沒問題。

輕艇水球首日小組賽程開打，中華隊第一戰與西班牙隊交手，上半場由西班牙隊先下一城，中華隊未能進球。下半場中華隊急起直追，由陳榮達選手率先破門，趙子興選手及張尚勇選手再各得一分，終場以3：3握手言和，兩隊各拿下一點積分。中華隊與義大利隊、西班牙隊以及荷蘭隊分在B組，美國時間15日將對上荷蘭隊及義大利隊，積極爭取首勝。

中華隊 世運會

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