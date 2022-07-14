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田徑／非洲短跑名將簽證峰迴路轉 及時趕上世錦賽

中央社／ 奈洛比14日綜合外電報導
短跑名將歐姆魯瓦(左)。 法新社
短跑名將歐姆魯瓦(左)。 法新社

非洲跑得最快的男人－短跑名將歐姆魯瓦（Ferdinand Omanyala）今天由於簽證延誤，一度可能錯過在美國奧勒岡州舉辦的世界田徑錦標賽，但之後峰迴路轉，及時趕上。

26歲、來自肯亞的歐姆魯瓦一直希望能在世錦賽100公尺項目大放異彩。他將於15日參加100公尺項目預賽，但遲遲沒拿到簽證，一度放棄參賽希望。儘管最後終於趕上，但他抵達奧勒岡州後只剩下幾小時可以休息，就得立即上場。

肯亞代表隊原定於11、12日分批前往美國，但包括歐姆魯瓦在內的多名隊員未取得簽證，行程遭到延誤。肯亞田徑協會（Athletics Kenya）沒有立即回覆，簽證延誤原因尚不清楚。

其他國家運動員在取得美國簽證時也碰到問題，但歐姆魯瓦是當中最知名運動員。

歐姆魯瓦在標為「奧勒岡州，我來了」的推特聲明中說，「所有肯亞人每天都會碰到簽證問題，我也不例外」。

歐姆魯瓦本賽季取得全世界第3成績，5月創下100公尺項目9秒85紀錄，僅次於美國短跑運動員克利（Fred Kerley）及布羅梅爾（Trayvon Bromell）。

歐姆魯瓦近期接受法新社訪問時表示，他最低目標是以9秒6跑進奧勒岡決賽。如果他能在錦標賽中順利登上領獎台，對非洲田徑運動員來說將是歷史性的一刻。

田徑 世錦賽

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