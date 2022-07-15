新加坡羽賽／坦言染疫後身體仍不適 對手贏球讚麟洋配實力更好

確診康復不久的奧運金牌男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋今天在新加坡羽球公開賽激戰3局不敵中國組合。兩人賽後受訪說，主動失誤比較多，坦言現在打比賽身體還是有點不舒服。

王齊麟與李洋日前打完馬來西亞公開賽，身體有些不適，快篩後確認為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），被迫退出上週舉行的馬來西亞大師賽。

屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500系列的新加坡羽球公開賽12日登場，這是王齊麟與李洋確診康復後的首場賽事。「麟洋配」12日輕取挪威組合弗拉滕（Torjus Flaatten）與里克海姆（VegardRikheim），挺進第2輪。

兩人今天對上中國組合何濟霆與周昊東，首局雙方互有領先，台灣組合在18比19落後時，沒能扭轉戰局反連丟2分，先以18比21棄守。

次局戰況高潮迭起，「麟洋配」在開局短暫打平後幾乎一路落後，局末以17比20落後，讓對手「聽牌」，不過台灣組合展現韌性，反以23比21後來居上，將戰局扳成1比1。到了決勝局，「麟洋配」在7比8落後時爆量失分，遭對手打出一波8比1攻勢拉開差距，也種下敗因，最後以14比21吞敗。

對於這場比賽的狀況，王齊麟賽後接受中央社記者訪問時表示，覺得今天表現稍微好一點，節奏上有比較打出「我們原本的風格」，但自己可能在失誤上比較多，在防守等方面的掌握度沒有那麼好，以致於可以追上對手幾分，又因為自己連續失誤，掉個2、3分，比數就被拉開了。

李洋則說，「今天我們主動上的失誤比較多」，但在一些技戰術上面，有比上一場更好一點，「希望可以把我們的比賽節奏再抓得更好一點」。

李洋坦言，「現在其實打起來還是會有點不舒服」，確診之後休息了6、7天，今天打起來還是會乾咳，整體節奏上也不太好，希望可以解決這件事，面對之後的訓練跟比賽，包括下週登場的台北公開賽及8月世錦賽。

中國男雙組合何濟霆（前左）與周昊東（前右）14日在新加坡羽球公開賽擊敗「麟洋配」王齊麟、李洋。 中央社

對於獲勝的關鍵，何濟霆賽後受訪表示，賽前設想的戰術執行得比較好，打得比較果斷、沒有太多猶豫，整場比賽也一直保持心態平穩。

他說，對方實力還是比較強，「搓打比較好」，自己跟搭檔需要發揮速度優勢來限制對手。

周昊東表示，「一開始我們的打法比較堅定」，接著第二局後面遇到困難，結果被翻盤，但沒有因此影響自己第3局的心態，仍是堅定自己的打法。

雖然「麟洋配」無緣晉級，但另一組台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯擊敗世界排名第10的馬來西亞組合王耀新、張御宇闖進8強。

世界排名24的楊博涵與盧敬堯下一戰將對上世界排名72的古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）、伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani）。