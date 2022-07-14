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網球／約克維奇澳網三年禁令有望取消 因為這個原因

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇。 美聯社
約克維奇。 美聯社

甫達成溫網4連霸的塞爾維亞前球王約克維奇Novak Djokovic）年初遭澳洲政府驅逐出境，甚至被禁止入境3年，不過近日根據英國媒體《每日郵報》報導，這項禁令有可能解除，原因在於新任澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）是個網球迷。

今年初素有「墨爾本之王」稱號的約克維奇入境澳洲時遭二度取消簽證，不只無緣今年的澳網，且依規定3年內不得再申請簽證。然而根據《每日郵報》報導，禁止約克維奇入境澳洲3年的規定，有可能因身為「網球迷」的總理艾班尼斯希望看到約克維奇出賽而取消。

報導寫道：「總理與澳洲網球協會進行了密切的談話——比前任政府要密切許多，並將考慮取消3年的入境禁令。」

距離下屆澳網還有約半年，約克維奇的確很有機會「力挽狂瀾」，不過現階段這位21座大滿貫冠軍得主更關心的應該是能否入境美國參加8月29日登場的美網。

約克維奇 澳網 Novak Djokovic

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