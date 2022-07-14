台灣運動創新加速器 第8期成果發表會101舉行

教育部體育署委託陽明交通大學辦理的「台灣運動創新加速器」計畫，今年和體育署APEC運動政策網絡合作，20日將在台北101舉辦「2022 ASPN X HYPE GVA TAIWAN台灣運動創新加速器」成果發表會，展示第8期培訓專案成果。

教育部體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲提到，2017年台北世大運後，體育署就和創新社群基金會開始聯繫，並和陽明交大加速器中心和運動創新基金會合作，每年進行兩期培訓，今年邁入第4年，累積培訓全球超過75家運動創新團隊。

「為何要推這計劃？國際賽後就是創新歷程，希望體育運動社群可以向外連結，用創新的技術或數位科技加速運動的推進。」許秀玲表示，今年的成果發表會將於7月20日在台北101舉辦，屆時也將邀請4年來培育的團隊一起參加，擴大社群的影響力。

主打棒壘防護機能衣的機能衣品牌「磐護機能衣PROTECH」，台灣高球第一個APP「Golface」都將在20日發表成果，當天還將有來自以色列、美國、英國、加拿大、新加坡和台灣等10家國際運動創新團隊進行商業簡報競賽。

Golface營運長李將碩今天示範軟體APP的工程，他表示目前已有13間台灣球場及1間日本球場使用智慧型球車，APP累積已有超過10萬下載量，他說：「台灣下場打球的人評估有50萬，大概有5分之1使用了APP。」