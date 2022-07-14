自由車／捷安特推潛力選手培訓 4小將17日啟程西班牙

在面臨疫情期間，巨大集團Giant Group更是整合旗下合作的職業車隊，預計從明年起將推出「捷安特全球潛力選手培訓計畫」，台灣今年更是率先啟動「台灣潛力選手培訓計畫」，選出陳玄曄、李廷威、張誌盛、何彥誼4小將將在17日啟程前往西班牙加入Equipo Lizarte車隊為期10天的訓練營，未來台灣小將甚至有機會加入二級Kern Pharma和一級BikeExchange-Jayco職業車隊車手，讓這群小將對此行都躍躍欲試興奮不已。

拜台灣地主優勢，巨大集團由旗下台灣捷安特公司所贊助的車隊中由教練推薦並且必須有全國性一級賽事前三名的成績下，最終選出陳玄曄、李廷威、張誌盛、何彥誼等4小將準備成為第一批加入西班牙Lizarte俱樂部車隊10天訓練營的台灣車手。

準備出發的4名台灣小將中，李廷威更是早早在兩個多月前就開始瘦身，晚餐少吃、不吃油炸後就減下3公斤，他說：「聽到有機會去西班牙真的超激動，我本來就一直有想去歐洲的念頭，這次剛好有這種機會，我會好好珍惜的。」

前天訓練摔車、左手臂和大腿都是紗包的陳玄曄，雖然2019年就曾自費去法國參加當地俱樂部1個多月的訓練和比賽，他說：「真的是震撼教育，我去那邊比才9場比賽，前幾場都是DNF（未完賽），一直到3、4場後才有完賽，最後幾場才能擠進20多名。」

何彥誼和張誌盛也都早有當職業車手的夢想，剛在全錦賽騎下全能、集體出發雙銀的張誌盛說：「我當選手生涯的目標就是當職業車手，希望能有機會到國外的更大舞台。」

越野、公路雙棲的何彥誼更是把同樣雙棲的荷蘭車手范德普爾（Mathieu van der Poel）視為偶像，他說：「我聽到這個計畫時就很興奮，一直有職業車手的夢想，沒想到巨大真的幫我們開啟了這一條路，也避免選手還要自己去歐洲衝撞的危險。」