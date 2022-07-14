快訊

跟進國安基金護盤 金管會祭出兩大招救市

壽險公司首創「減重保險」 減肥成功可折減保費

自由車／捷安特推潛力選手培訓 4小將17日啟程西班牙

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李廷威（左起）、陳玄曄、何彥誼和張誌盛將在17日啟程西班牙。圖／捷安特提供
李廷威（左起）、陳玄曄、何彥誼和張誌盛將在17日啟程西班牙。圖／捷安特提供

在面臨疫情期間，巨大集團Giant Group更是整合旗下合作的職業車隊，預計從明年起將推出「捷安特全球潛力選手培訓計畫」，台灣今年更是率先啟動「台灣潛力選手培訓計畫」，選出陳玄曄、李廷威、張誌盛、何彥誼4小將將在17日啟程前往西班牙加入Equipo Lizarte車隊為期10天的訓練營，未來台灣小將甚至有機會加入二級Kern Pharma和一級BikeExchange-Jayco職業車隊車手，讓這群小將對此行都躍躍欲試興奮不已。

拜台灣地主優勢，巨大集團由旗下台灣捷安特公司所贊助的車隊中由教練推薦並且必須有全國性一級賽事前三名的成績下，最終選出陳玄曄、李廷威、張誌盛、何彥誼等4小將準備成為第一批加入西班牙Lizarte俱樂部車隊10天訓練營的台灣車手。

準備出發的4名台灣小將中，李廷威更是早早在兩個多月前就開始瘦身，晚餐少吃、不吃油炸後就減下3公斤，他說：「聽到有機會去西班牙真的超激動，我本來就一直有想去歐洲的念頭，這次剛好有這種機會，我會好好珍惜的。」

前天訓練摔車、左手臂和大腿都是紗包的陳玄曄，雖然2019年就曾自費去法國參加當地俱樂部1個多月的訓練和比賽，他說：「真的是震撼教育，我去那邊比才9場比賽，前幾場都是DNF（未完賽），一直到3、4場後才有完賽，最後幾場才能擠進20多名。」

何彥誼和張誌盛也都早有當職業車手的夢想，剛在全錦賽騎下全能、集體出發雙銀的張誌盛說：「我當選手生涯的目標就是當職業車手，希望能有機會到國外的更大舞台。」

越野、公路雙棲的何彥誼更是把同樣雙棲的荷蘭車手范德普爾（Mathieu van der Poel）視為偶像，他說：「我聽到這個計畫時就很興奮，一直有職業車手的夢想，沒想到巨大真的幫我們開啟了這一條路，也避免選手還要自己去歐洲衝撞的危險。」

延伸閱讀

西班牙、葡萄牙面臨月內第2波熱浪 法國、英國準備應對高溫

歐洲抗通膨大作戰 德國砸錢最猛、西班牙手段最多

西班牙第2波熱浪發威 高溫飆破攝氏43度

自由車／環台賽延至10月舉行 馮俊凱、杜志濠返台參賽

相關新聞

新加坡羽賽／染疫回歸第2戰 麟洋配逆轉失利無緣8強

染疫後重回國際賽場，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天新加坡公開賽第2輪，碰世界排名78的大陸組合周昊東／何濟霆遇苦...

新加坡羽賽／「楊肉盧」退種子 林俊易驚奇之旅告終

從會外賽一路挺進的小將林俊易，新加坡公開賽打出驚奇，今天男單會內第二輪他再和列第4種子的印尼好手金廷（Anthony S...

新加坡羽賽／遭普拉諾逆轉 周天成：關鍵時候很多球不敢打

台灣羽球一哥周天成今天在新加坡羽球公開賽次輪遭印度好手普拉諾逆轉，無緣晉級。周天成賽後受訪表示，在關鍵時候很多球不敢打...

桌球／WTT匈牙利站 林昀儒、廖振珽橫掃瑞典組合挺進8強

台灣桌球一哥林昀儒與廖振珽聯手的男雙組合，今天在WTT匈牙利球星挑戰賽會內賽首輪，以3比0完封瑞典的卡森與法爾克，接下來...

台維斯盃／「夜市球王」曾俊欣領軍 中華隊捍衛主場

2022年台維斯盃（Davis Cup）國際男子網球團體錦標賽「世界二級賽事」9月17日和18日將在台北市網球中心登場，...

自由車／捷安特推潛力選手培訓 4小將17日啟程西班牙

在面臨疫情期間，巨大集團Giant Group更是整合旗下合作的職業車隊，預計從明年起將推出「捷安特全球潛力選手培訓計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。