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新加坡羽賽／染疫回歸第2戰 麟洋配逆轉失利無緣8強
染疫後重回國際賽場，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天新加坡公開賽第2輪，碰世界排名78的大陸組合周昊東／何濟霆遇苦戰，第2局「麟洋配」雖瓦解對手2個賽末點，但死裡逃生下仍在第3局失守，以18：21、23：21、14：21出局，無緣8強。
「麟洋配」上周馬來西亞名人賽前雙雙確診新冠肺炎，隔離一周後新加坡回歸，前天首戰擊敗挪威組合，但今天碰首度交手的大陸組合打得辛苦，首局拉鋸中，李洋18：19時發球掛網，讓對手取得「局末點」，18：21讓出首局。
第2局「麟洋配」在13：18下一路追分，關鍵時刻雖又出現發球失誤，但19：20先瓦解對手一個「賽末點」，20：21再化解第2個賽末危機，反以23：21扳平局數。
決勝局「麟洋配」7：8落後時遭對手連拿5分拉開差距，12：20時雖再瓦解對手2個賽末點，但王齊麟最終回球出界，讓對手以21：14前進8強。
「麟洋配」成今天出局的第3組台將，在此之前「一哥」周天成和林俊易都落馬，只有「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵闖關。
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