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新加坡羽賽／遭普拉諾逆轉 周天成：關鍵時候很多球不敢打

中央社／ 新加坡14日專電
台灣羽球一哥周天成（圖）14日在新加坡羽球公開賽次輪遭印度好手普拉諾逆轉，無緣晉級。周天成賽後表示，自己在關鍵時候很多球不敢打，處於被動的狀況。 中央社
台灣羽球一哥周天成（圖）14日在新加坡羽球公開賽次輪遭印度好手普拉諾逆轉，無緣晉級。周天成賽後表示，自己在關鍵時候很多球不敢打，處於被動的狀況。 中央社

台灣羽球一哥周天成今天在新加坡羽球公開賽次輪遭印度好手普拉諾逆轉，無緣晉級。周天成賽後受訪表示，在關鍵時候很多球不敢打，處於被動的狀況，可惜最後結果不理想。

2022新加坡羽球公開賽是羽球世界巡迴賽超級500系列的比賽，世界排名第4的周天成今天對上世界排名19的普拉諾（Prannoy H. S.）。

兩人過去6度交手，周天成握有4勝對戰優勢，雙方最近一次碰頭是在2週前的馬來西亞羽球公開賽，當時周天成遭直落二吞敗，兩局合計只拿22分。

雙方今天異地再戰，周天成先以21比14拿下第一局。次局戰局陷入膠著，雙方互有領先，周天成在前半局最多曾以10比4保有領先優勢，但未能一路保持，在比賽中段一度遭對手逆轉；雖然局末將比數追成20比20，無奈仍以20比22讓出。

周天成在關鍵決勝局全力搶攻，一度以12比7領先，不料接下來失誤開始攀升，讓對手有機會不斷縮小分差，並在14比13領先時連丟5分，遭對手後來居上。儘管他在局末奮力追到18比19，可惜最終以18比21讓出勝利。

周天成賽後接受訪問時表示，今天比賽很激烈，自己在關鍵時候很多球不敢打，造成一直處在被動、弱勢的狀況，贏球機率就降低。儘管如此，還是要盡全力去打。

難掩失望之情的他說，可惜最後結果不理想，最後關鍵的時候，「沒有把自己的武器拿出來吧」，特別是在中段時候都容易被追上，面對對手改變戰術，自己適應很久還是無法突破得分，這是比較關鍵的問題。

周天成表示，上次兩人交手，自己身體狀況不是特別好，很快就輸了。這次做足準備去打每一球，可惜最後結果不理想。回去將再針對需要調整的地方訓練，期盼在未來比賽有更好的表現，包括世錦賽

普拉諾賽後受訪表示，保持冷靜的心態很重要，因為周天成一開始給他造成很大的壓力。儘管第2局雙方比數一度很接近、第3局處於落後的情況下，自己仍奮力去打，「我想這是今天獲勝的關鍵」。

周天成 羽球 世錦賽

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