新加坡羽賽／「楊肉盧」退種子 林俊易驚奇之旅告終

從會外賽一路挺進的小將林俊易，新加坡公開賽打出驚奇，今天男單會內第二輪他再和列第4種子的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）打滿3局，可惜沒能再上演逆轉勝，無法和男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵同闖8強。

林俊易世界排名僅85，會外賽單日2戰出線後，昨天3局逆轉世界排名23的泰國對手瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），成新加坡公開賽「黑馬」；今天面對昨天擊敗「羽球王子」王子維的金廷，林俊易首局雖以12：21送出，但第2局以21：19扳平。

決勝局林俊易一度取得8：6領先，但金廷一波6：0攻勢逆轉；林俊易13：18落後下連趕3分，但差距沒能再縮小，16：19時一次跨下漂亮回球也遭金廷巧妙化解，最終以16：21出局，結束1小時又4分鐘大戰。

稍早「一哥」周天成3局敗給印度普拉諾（H. S. Prannoy），王子維則是昨天落馬，林俊易止步後男單已沒台將代表。

男雙世界排名24的「楊肉盧」成今天率先突圍的台將，兩人面對世界排名第10的馬來西亞組合張御宇／王耀新，首局以21：18拿下，第2局更一路領先，儘管遭對手19：19追平，但關鍵時刻連拿2分，最終以21：19拍下第5種子，明天8強將遭遇印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani）。