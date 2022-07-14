台維斯盃／「夜市球王」曾俊欣領軍 中華隊捍衛主場

2022年台維斯盃（Davis Cup）國際男子網球團體錦標賽「世界二級賽事」9月17日和18日將在台北市網球中心登場，中華隊由總教練張孝雍率隊迎戰香港，主場出戰的中華隊派出夢幻陣容，包括「夜市球王」曾俊欣、吳東霖、莊吉生、許育修和楊宗樺等全國排名前5好手全數到齊。

中華隊3月的世界二級升降賽，以直落4擊敗瓜地馬拉，成功完成保級任務，接下來9月將於世界二組第一輪賽事迎戰香港隊，若順利奪下勝利，將獲角逐世界一級的資格。

中華隊對香港並不陌生，曾在2019年前往香港客場作戰，當時莊吉生、吳東霖、謝政鵬、楊宗樺和曾俊欣輪番上陣，以4：0完封香港隊，取得對戰6連勝。

今年中華隊陣容沒大變動，不過「夜市球王」曾俊欣世界排名已擠身前100，目前排名90的他已是我國新「一哥」；世界排名180位的吳東霖和莊吉生也續戰；雙打部分，由目前雙打世界排名149位的許育修坐鎮，許育修今年已贏得9座ITF雙打冠軍，成相隔3年再戰香港的新面孔。

總教練張孝雍對於本次賽事奪勝相當有信心，他說：「本次台維斯杯由曾俊欣、吳東霖、莊吉生、許育修、楊宗樺代表參賽，今年新生代球員曾俊欣、吳東霖、許育修的職業排名都來到了個人新高，搭配著莊吉生、楊宗樺的經驗傳承，加上擁有主場優勢，對於這次的比賽我們相當有信心能順利晉級。」

這也是歷經新冠肺炎疫情解封後，台灣第一個迎接的網球國際賽，屆時男將將在台北市網球中心迎敵；中華女將也定於8月前往馬來西亞參加2022年金恩盃（Billie Jean King Cup，原聯邦盃）亞大區二級賽事，將由李珮琪和許絜瑜領軍，率領李亞芯、楊亞依和李羽芸等新生代好手，目標朝一級賽事邁進。