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新加坡羽賽／馬拉松大戰遭逆轉 周天成無緣8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣羽球一哥周天成在超過1小時激戰，以21：14、20：22、18：21不敵印度普拉諾，無緣成為第一位晉級8強的台將。 中央社
台灣羽球一哥周天成在超過1小時激戰，以21：14、20：22、18：21不敵印度普拉諾，無緣成為第一位晉級8強的台將。 中央社

我國「一哥」周天成今天在新加坡公開賽率先登場，他碰上月馬來西亞公開賽對陣過的印度普拉諾（H. S. Prannoy）雖拿下首局，但遭普拉諾連趕2局逆轉，在超過1小時激戰以21：14、20：22、18：21吞敗，無緣成為第一位晉級8強的台將。

世界排名19的普拉諾在上月底馬來西亞公開賽就和小天碰頭，當時由普拉諾21：15、21：7拿下6度對戰的第2勝。今天再對決，首局小天14：12領先時打出5：0攻勢拉開領先，以21：14先下一城。

第2局小天曾取得10：6領先，但遭普拉諾13：13追平後再逆轉，小天也緊咬比數，兩人技術暫停後7度戰平，小天雖在19：20時瓦解普拉諾第一次局末點，但普拉諾第2個機會把握住，以22：20將戰局延長到決勝第3局。

小天決勝局先連拿3分，換場時也取得11：6領先，但12：7時遭普拉諾連趕4分，接續小天又發生殺球出界和和判斷失誤，遭普拉諾13：13追平，小天雖先拿到第14分，但普拉諾又打出5：0逆轉攻勢；小天連拿3分將差距再縮小，但17：18時的多拍來回沒能拿下追平分，最終讓普拉諾以21：18拿下8強資格。

周天成

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