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桌球／WTT匈牙利站 林昀儒、廖振珽橫掃瑞典組合挺進8強

中央社／ 台北14日電
台灣桌球一哥林昀儒與廖振珽聯手的男雙組合，今天在WTT匈牙利球星挑戰賽會內賽首輪過關晉級8強。 路透社
台灣桌球一哥林昀儒與廖振珽聯手的男雙組合，今天在WTT匈牙利球星挑戰賽會內賽首輪過關晉級8強。 路透社

台灣桌球一哥林昀儒廖振珽聯手的男雙組合，今天在WTT匈牙利球星挑戰賽會內賽首輪，以3比0完封瑞典的卡森與法爾克，接下來將與中國的馬龍、王楚欽搶4強門票。

WTT匈牙利球星挑戰賽是WTT歐洲夏季系列賽的第一站，台灣桌球主力幾乎都有參賽，只有鄭怡靜賽前因身體不適，退出這場比賽。

林昀儒與廖振珽本季曾在WTT杜哈球星挑戰賽拿下男雙亞軍，不過兩人本季聯手參賽次數太少，加上匈牙利也僅搭配5站，因此世界排名落居27名，兩人這次匈牙利還得從會外賽起步。

會外賽林昀儒與廖振珽這組最佳拍檔，歷經5局大戰，才以3比2擺平香港組合黃鎮廷與何鈞傑，挺進會內，首輪兩人則以11比9、11比9、11比8淘汰瑞典的卡森（Kristian Karlsson）與法爾克（Mattias Falck），順利晉級8強。

不過林昀儒與廖振珽下一輪對手，將是難纏的中國組合王楚欽與馬龍。

至於由台灣「桌球教父」莊智淵與陳建安的組合，表定台灣時間今晚8時35分，將與韓國「老少配」的李尚洙與趙大成，爭取8強晉級門票。

林昀儒 廖振珽 桌球

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