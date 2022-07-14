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世運會／柯夏愛7局無失分 中華女壘完封澳洲 摘銅

中央社／ 台北14日電
中華女壘王牌投手柯夏愛銅牌戰再度扛起重任，主投7局無失分，加上打線全場擊出11支安打，聯手以6比0完封澳洲，拿下銅牌。 截圖自WBSC官方推特
中華女壘王牌投手柯夏愛銅牌戰再度扛起重任，主投7局無失分，加上打線全場擊出11支安打，聯手以6比0完封澳洲，拿下銅牌。 截圖自WBSC官方推特

台灣女壘隊投手柯夏愛日前在世運會小組賽晉級關鍵戰挺身而出後，今天銅牌戰再度扛起重任，主投7局無失分，加上打線全場擊出11支安打，聯手以6比0完封澳洲，拿下銅牌。

世界運動會在美國伯明罕舉行，台灣女壘在小組賽以2勝1敗晉級4強後，昨天遭遇到A組龍頭日本隊，打線遭封鎖，以0比7落敗，無緣決賽。

台灣女壘今天銅牌戰出戰澳洲隊，首局由林鳳珍率先敲出安打，加上陳家宜適時擊出安打帶有1分打點，台灣隊先下一城。

台灣隊2局下繼續延續攻勢，沈嘉玟獲得觸身球保送後，劉瑄、張嘉芸、楊依婷、林鳳珍輪流擊出安打，再添2分。

4局下台灣隊攻勢再起，靠著2支安打和觸身球保送攻占滿壘，林鳳珍隨後擊出高飛犧牲打，將比分拉開至4比0。

台灣隊5局下追加2分保險分，包括發動雙盜壘戰術，劉瑄跑回台灣隊第6分，終場以6比0獲勝，收下銅牌。

柯夏愛日前小組賽出戰義大利完投7局失1分，為台灣隊拿下重要一勝，今天銅牌戰再度完投，7局無失分，僅讓對手擊出2支安打，送出2次保送和4次三振，摘下勝投。

台灣隊全場擊出11支安打，張嘉芸包辦3支，林鳳珍繳出2安、2打點的成績。

女壘 世運會

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