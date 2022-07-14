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南市武術好手劉佩勳克服疫情挑戰 世運會奪銀牌

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市武術好手劉佩勳參加世界運動會武術賽，摘下銀牌。圖／南市體育局提供
台南市武術好手劉佩勳參加世界運動會武術賽，摘下銀牌。圖／南市體育局提供

台南市武術好手劉佩勳參加美國伯明罕世界運動會武術賽，初登國際賽就展現大將之風12日摘下銀牌，黃偉哲在第一時間表達恭賀之意，肯定她為爭取榮耀而努力不懈，是台南之光。

體育局表示，今年5月剛落幕的全國大專校院運動會，首辦武術賽事，劉佩勳就拿下武術太極全能金牌，這次首度站上國際舞台參加世界運動會，在女子武術太極拳及太極劍全能項目以太極拳9.5分、太極劍9.513分，總合19.013分勇奪銀牌。

劉佩勳賽後對自己的表現表示滿意，但認為可以再更好，她說，培訓期間因為確診新冠肺炎，訓練受到影響，但仍然克服一切拿下銀牌，也希望藉由在國際賽亮相讓大家認識她，「很開心自己做到了」。

體育局長陳良乾表示，選手心理素質是關鍵，才能一次次在場上拿下好成績，台南大學體育學系畢業的劉佩勳，曾在學習心得分享中寫下心路歷程，「因疫情取消很多賽事，快被生活現實面埋沒，但每到比賽場上又覺得身體上細胞都活過來，比賽完後又燃起希望。」在每場比賽過後又更進步，不管技術或心理層面，希望未來每場比賽能一次比一次還要強大。

體育局請大家持續關注台南選手的表現，期許劉佩勳未來繼續在世界的舞台發光發熱，朝自己的夢想前進，也請市民繼續為劉佩勳加油。

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