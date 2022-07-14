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紐西蘭舉辦首屆「冰泳」比賽 泡冰狂游溫度僅 3.5 度

運動筆記／ Eulla

在冰中游泳示意圖。圖/istock

夏天到來，太陽炎熱曝曬，是不是真的熱到凍未條，很想好好消暑降溫一番，就在這個週末紐西蘭將舉辦一場讓人光聽名字就很振奮的賽事，也就是全國第一屆的冰上游泳錦標賽，參賽者必須要在低於 5 度的冰水中完成賽事。聽到這裡你是不是已經在收拾行李，準備跳到冰裡參賽，短暫逃離台灣這顆曬到烤熟的番薯了呢！？

不過修但幾勒！因為紐西蘭地處南半球，現在可正是颳風下雨的冬天，參賽者不只要忍受寒冷，還要跳下冰水游泳，那肯定得要拿出不小的勇氣。這場賽事有分為 100 公尺、500 公尺、1 公里以及接力賽，獲勝的選手就能被加冕為紐西蘭的冰王或冰后。比賽將在紐西蘭南島的亞歷山德拉一個室外游泳池舉行，主辦單位表示：「目前戶外泳池的水溫約為 3.5 度，這並不適合膽小的人參賽，因為它游起來不像在溫暖的泳池中那樣的簡單，在冰裡你不但不能因迷失方向而翻轉身體，且進入水中頭部就會因為極度寒冷而感到疼痛，心律也會跟著上升，有人甚至有可能會心臟病發，這場比賽有一定的風險存在。」

示意圖。圖/The Herald

為了避免意外發生，在賽前參賽者必須接受全面的健康檢查，做好完整的暖身操，確保身體是合適的才能下水比賽，而場邊的工作人員也會全程密切關心選手的狀態，並且會追蹤他們的數據，包括花費的時間、划水率及一些基本的資料。

示意圖。BuzzFeed News

儘管比賽有一定的風險在，但還是吸引了各式各樣的人前來報名參賽，尤其是那些在冬天還穿著短褲和涼鞋上街的民眾。主辦單位說，很多選手比完賽上岸之後，耳朵會聽到一陣嗡嗡聲，身體會顫抖甚至是僵硬，不過他們會很開心，他們做到了！

責任編輯：Eulla

新聞來源：RNZ

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