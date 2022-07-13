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溫網／封后後俄國搶功勞 芮芭奇娜不以為然反駁

中央社／ 哈薩克努爾蘇丹12日綜合外電報導
哈薩克網球女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）贏得溫布頓錦標賽女單冠軍。 圖／路透
哈薩克網球女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）贏得溫布頓錦標賽女單冠軍。 圖／路透

哈薩克網球女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）贏得溫布頓錦標賽女單冠軍，返回哈薩克後受到英雄般的歡迎，她今天反駁俄羅斯網壇形容她是「俄國產物」的說法。

在俄國向烏克蘭出兵後，俄國和白俄羅斯球員今年遭禁止參加溫布頓網球錦標賽（Wimbledon），但出生於莫斯科的芮芭奇娜能夠參加比賽，這是因為她在2018年入籍哈薩克。

俄國網球協會主席塔皮斯契夫（Shamil Tarpischev）上週末表示，芮芭奇娜是「俄國產物」，看似想將她贏得大滿貫賽后座視為俄國的勝利。

塔皮斯契夫說：「太好了，芮芭奇娜打得漂亮！我們贏得溫網了。」

俄國前世界球王卡菲尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）昨天也在推特發文，強調這一觀點。

曾獲得法網、澳網和奧運冠軍、已退役的菲尼可夫說：「從生產商那裡購買現成的產品，不需要花太多的腦筋。」

23歲的芮芭奇娜在哈薩克被記者要求對「俄國產物」的標籤發表評論時說：「從青少年到職業的過渡期非常難熬。這需要一支優秀的團隊。不是每個人都能持續待在職業賽並取得一些成功。只有少數人（可以做到），我很幸運。所以，我當然不同意這種說法。」

芮芭奇娜的雙親仍住在莫斯科，本屆溫網期間，她一直不願詳細說明自己有多少時間待在俄國。

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