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羽球／回歸首戰碰戴資穎 白馭珀：看與頂尖選手差距

聯合報／ 記者曾思儒／台北─新加坡電話採訪
白馭珀自評和2017年首度國際賽碰戴資穎相較，今天表現好上許多。 中央社
白馭珀自評和2017年首度國際賽碰戴資穎相較，今天表現好上許多。 中央社

新加坡公開賽今天上演「寶島內戰」，我國「一姊」戴資穎碰合庫隊友白馭珀，白馭珀雖以17：21、16：21吞下交手2連敗，但和舊傷問題不大，對下周回「主場」迎接台北公開賽增添不少信心。

「小小白」目前世界排名41，新加坡是上月印尼公開賽後再回歸，她透露在印尼下車時不慎踩到斜坡「仆街」，膝蓋瘀青外腳踝也扭到，但意外有人相助，她說：「辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）在後面直擊一切，還衝上來關心我、扶我，人真的好！」

養傷幾日才恢復訓練，白馭珀今天和新加坡2度奪冠的小戴對決，第一局前段還微幅領先，最終雖吞交手2連敗，她自評和2017年首度國際賽碰頭相較，今天表現好上許多。

「對我來說，（和小戴打）跟打陳雨菲、依瑟儂（Ratchanok Intanon）、山口茜她們感覺差不多，就是看自己跟世界頂尖選手的差距如何。」白馭珀回憶，5年前和小戴首度國際賽交手，是自己手肘手術後的復出第一戰，「印象那時候贏了第一輪後手的狀況恢復不來、狀況很差，但這次開心傷勢沒有影響太多。」

白馭珀提到，今天和連續3站出賽的小戴交手，可以感覺小戴有些疲累，「但她場地狀況的能力還是比我好很多。」從比賽中看到許多修正空間，白馭珀將繼續調整，為相隔3年再舉辦的台北公開賽全力備戰。

馬來西亞公開賽和名人賽都打進4強的小戴，今天奪勝後因左腿後肌拉傷，擔心傷勢繼續惡化，決定退出比賽，好好恢復準備台北公開賽。

陳雨菲 戴資穎 山口茜

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